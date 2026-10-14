En uno de los partidos que puede marcar su final de temporada, Boca perdió por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Con la dura baja de Leandro Paredes, que estará ausente en los dos encuentros, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tuvo muchas chances, pero no pudo aprovechar la localía y quedó obligado a dar vuelta la serie en Río de Janeiro. El Cruzmaltino, que se quedó con diez por la roja a Andrés Gómez, se llevó el triunfo gracias al gol de Adson.

La noche vino torcida para un Boca que no jugó bien, pero generó chances como para no irse con las manos vacías de La Bombonera, sobre todo en el segundo tiempo. El triunfo de Vasco Da Gama tuvo sus mayores argumentos en un sólido primer tiempo donde manejó mejor la pelota, frustró la circulación de pelota del local y, luego de un aviso de Bruno Duarte, llegó al gol con un gran cabezazo de Adson. El Xeneize extrañaba la claridad de Paredes y a pesar de algún intento, mereció irse al descanso 0-1.

La segunda parte fue distinta. Con la responsabilidad del partido, Boca empezó a encontrar espacios. También es cierto que la expulsión poco entendible de Gómez lo acercó al gol porque Vasco Da Gama ya no contraatacó y se dedicó a defender un resultado que vio en riesgo múltiples veces, pero la falta de puntería de los de Arruabarrena hizo que terminaran conservando. Un centro-arco de Lautaro Blanco, un tiro al poste de Santiago Ascacíbar y un par de situaciones insólitas donde Miguel Merentiel primero y Enner Valencia sobre el cierre, pudieron torcer la historia.

Boca no tuvo puntería en el segundo tiempo y lo pagó caro. (Foto: Reuters)

Derrota muy amarga para un Boca que no solamente pierde su invicto de local en el semestre, sino que quedó obligado a tirar de la épica en la revancha (por ahora, en el Maracaná) ante un Cruzmaltino que gracias a un muy serio primer tiempo terminó llevándose la ida y le traspasa toda la posibilidad a un Xeneize que sin Paredes no tuvo el vuelo de otros encuentros y quedó contra las cuerdas si quiere llegar a una nueva final.

El gol de la victoria de Vasco

A los 25 minutos de juego, los Camisas Negras encontraron el primer tanto del encuentro. Tras un despeje que quedó corto, Andrés Gómez tomó la pelota por izquierda, sacó un centro perfecto al punto penal y Adson, llegando desde atrás, metió un gran cabezazo que dejó sin respuestas a Álvaro Montero.

La insólita roja a Gómez

En el momento más polémico de un caliente partido, el árbitro Piero Maza se volvió protagonista del partido al expulsar al hombre del Vasco Da Gama. Luego de una amarilla a Gómez por obstruir el saque rápido de un tiro libre en mitad de cancha, el colombiano se trenzó primero con Ascacíbar y luego, cuando el juez chileno lo amonestó, un leve contacto al quejarse de la decisión hizo que el colegiado perdiera los papeles y decidiera mostrarle una segunda amarilla que decantó en reclamos de todo tipo del conjunto brasileño.

Boca se perdió el 1-1

El Xeneize sigue sumando chances falladas y esta vez el empate no llegó por unos centímetros. Otra vez Blanco por izquierda, esta vez desbordando y sacando un centro rasante, le sirvió el tanto a un Merentiel que no pudo empujarla. Tampoco Flores, que llegaba por atrás llegó a conectar, generando el lamento de La Bombonera.

Blanco, al palo

En una de sus tantas trepadas, el lateral izquierdo casi iguala el encuentro con un guiño de la fortuna. Luego de llegar al fondo, terminó sacando un centro que se fue acercando al arco, pasó por detrás del arquero Leo Jardim y terminó dando en el poste izquierdo.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

TV: ESPN y DSports.

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: La Bombonera.

La previa

En un cruce que enfrentará a dos históricos del fútbol sudamericano y que tendrá en juego un lugar en la final continental, el Xeneize va por otro paso en una temporada donde lo tiene peleando todos los frentes. El elenco de La Ribera llega a esta instancia después de superar a São Paulo en los cuartos de final, con un triunfo por 1-0 en la ida y el empate 1-1 en la revancha. Anteriormente, había eliminado a Recoleta de Paraguay y a O’Higgins de Chile.

En el Torneo Clausura, llega de empatar 2-2 frente a Instituto de Córdoba, resultado que lo mantuvo en zona de playoffs. Sin embargo, la principal preocupación fue la lesión de Paredes, quien sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo y no estará disponible para la serie ante el conjunto brasileño.

Boca llega tras eliminar a Sao Paulo en cuartos de final.

Ante este panorama, Carlos Palacios es quien se perfila como uno de los reemplazantes. El chileno se disputa la titularidad con su compatriota Williams Alarcón, pero pica en punta para ir de la partida y que Arruabarrena modifique el esquema a un 4-3-1-2. Por otro lado, Sebastián Villa sería suplente y Leonel Flores acompañaría a Miguel Merentiel en el ataque.

Por su parte Vasco Da Gama, comenzó su camino en la Copa Sudamericana desde la fase de grupos, donde terminó segundo en el Grupo G con 10 puntos. En las rondas eliminatorias dejó en el camino a Independiente Medellín y viene de eliminar en la anterior fase a Independiente Santa Fe. Entre sus nombres destacados aparecen el mediocampista argentino Santiago Sosa, además de Alan Lescano, que sonó más de una vez para Boca y el delantero Claudio Spinelli, una de las referencias ofensivas del equipo. Además, Facundo Colidio no podrá estar por haber disputado la competencia con River.

Alan Lescano, el ex Argentinos con un buen presente en Vasco.

En el historial, Los dos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades por competiciones de la CONMEBOL, todas durante 2001, favoreciendo al conjunto argentino, que permanece invicto ante el equipo brasileño, con dos triunfos y dos empates. El más recordado fue en los cuartos de final de la Libertadores 2001, cuando ganó los dos partidos de la serie por 3-0 y 1-0.