Una situación insólita sacude al mundo del fútbol y pone bajo la lupa al Real Madrid. Desde Francia surgieron versiones explosivas que apuntan directamente al cuerpo médico del club español por un error que habría complicado la recuperación de Kylian Mbappé.

Según trascendió en medios europeos, los profesionales del conjunto merengue habrían cometido una equivocación difícil de creer: realizaron estudios en la rodilla equivocada del delantero, lo que impidió detectar correctamente la lesión que arrastraba. Como consecuencia, el problema físico se habría agravado y retrasado su regreso a las canchas.

La información fue difundida por el periodista Daniel Riolo, quien aseguró que el diagnóstico fue “catastrófico” y que este episodio habría sido determinante para que el club tomara una decisión fuerte con su equipo médico. En ese contexto, distintas versiones indican que el Real Madrid habría optado por despedir a gran parte del staff sanitario.

Ante la falta de respuestas, el propio Mbappé decidió acudir a especialistas en Francia, donde finalmente encontró un diagnóstico certero y comenzó un tratamiento adecuado. Sin apuntar directamente contra el club, el delantero dejó entrever que la solución llegó fuera de España.

“Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. Tuve la suerte de encontrar el diagnóstico correcto”, explicó el atacante, dejando en claro que el proceso no fue sencillo y que durante semanas convivió con la incertidumbre sobre su lesión.

El episodio no solo generó ruido en el entorno del jugador, sino que también abrió un fuerte debate sobre los procedimientos médicos en la élite del fútbol. Mientras tanto, Mbappé trabaja para volver a su mejor nivel, aunque la polémica sigue creciendo y suma un nuevo capítulo fuera de la cancha.