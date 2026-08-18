La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar marcada por los cruces dentro de la casa. Este lunes, la definición terminó con la salida de Majluf, quien se enfrentaba a Luana en un mano a mano decidido por el público. Sin embargo, antes de conocer el resultado, una situación protagonizada por Sol Abraham desvió todas las miradas.

Mientras los participantes debían ubicarse cerca de la persona que querían que continuara en el reality, Solange permaneció apartada, cerca de la puerta del confesionario. La jugadora esperaba poder realizar la nominación espontánea, aunque Santiago del Moro rápidamente le aclaró que esa posibilidad no estaba disponible en ese momento.

Ante la consulta del conductor, Tamara explicó por qué su compañera estaba alejada del grupo. "Está ahí parada porque le duele la cabeza", le contó a Santiago del Moro. El conductor, lejos de dejar pasar la situación, decidió preguntarle directamente a Solange si tenía una favorita entre las dos participantes que estaban en riesgo.

La respuesta de la jugadora fue tajante y sorprendió a todos. Solange aseguró que no apoyaba ni a Luana ni a la otra nominada. La sinceridad generó una reacción inmediata de Luana, quien tomó el comentario con ironía y respondió: "La sinceridad ante todo, Santi". El intercambio dejó expuesta la distancia entre ambas.

En ese momento, Santiago del Moro decidió cerrar el tema sin generar una discusión mayor y respaldó la postura de la participante. "Está muy bien, chicas, a esta altura...", expresó el conductor. La escena rápidamente llamó la atención de los seguidores de Gran Hermano, que volvieron a poner el foco en la personalidad de Solange dentro del juego.

Pero la tensión entre Solange y Luana no quedó solamente en aquella gala. En otro momento de la jornada, ambas protagonizaron una fuerte discusión mientras los participantes ensayaban una coreografía. Todo comenzó cuando Solange cuestionó una actitud de su rival y le recordó una decisión que había tomado anteriormente: "Dijiste vos que te ibas", le reprochó.

La respuesta de Luana fue todavía más contundente. La participante aseguró que el premio no era lo que la motivaba a permanecer en la competencia. "No necesito la plata ni el trofeo", afirmó. Luego, en medio del fuerte cruce, lanzó una frase que elevó todavía más la temperatura: "Me quiero ir para hacerte mierda afuera, boluda".

La discusión obligó a Cola a intervenir para intentar frenar el enfrentamiento. Solange sostuvo que ella no había provocado el conflicto y apuntó directamente contra su compañera: "No, pero yo no hice nada. No generé conflicto. Hablá con ella que es la que genere el conflicto. Por qué me hablás a mí". Después volvió a desafiarla: "Lo que pasa es que está desesperada porque sabe que nadie la quiere". Finalmente, Solange dejó clara su postura frente a una posible placa: "¿Yo tengo miedo a la placa? Capaz hoy vamos al versus". Y cerró con otra definición contundente: "Yo no necesito de nadie".