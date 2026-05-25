Nuevas camisetas de Los Pumas: diseño inspirado en el sol de Mayo

En este mes de mayo cargado de significado para la historia y la identidad nacional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la firma deportiva que viste al seleccionado, presentaron este lunes 25 de mayo oficialmente las nuevas camisetas titular y alternativa de Los Pumas.

"El diseño de las nuevas camisetas está inspirado en este símbolo patrio, recuperando sus rayos —presentes tanto en el Escudo Nacional como en la bandera argentina— como una referencia a valores esenciales de nuestra identidad", indicó UAR en un comunicado.

"El sol de Mayo, eje conceptual de las camisetas, está compuesto por 32 rayos alternados: 16 rectos (simbolizan la razón, el orden y la claridad) y 16 flamígeros (que representan la pasión, la energía y la acción). En conjunto, expresan un equilibrio permanente, donde ninguna fuerza prevalece sobre la otra; como en un equipo de rugby, donde cada rol es esencial y el verdadero poder reside en la armonía colectiva. Cada uno de esos rayos encarna valores de la identidad y la cultura argentina, atravesados por el espíritu del deporte: compromiso, coraje, disciplina y entrega", agregó UAR.

La divisa principal mantiene las características franjas horizontales celestes y blancas, inspiradas en la bandera argentina, con cuello en “V” blanco y detalles que incluyen la bandera nacional y el sol como elemento distintivo. En las mangas y en el pecho se destacan los rayos del sol impresos, junto a puntos de silicona que mejoran el agarre a la pelota. Esta camiseta se completa con un short blanco y medias largas rayadas celestes y blancas.

"En la camiseta alternativa el diseño se traslada a un cielo más oscuro, donde los rayos del sol aparecen como trama en uno de los laterales, recreando el efecto de la luz atravesando un cielo nublado. En esta versión, los escudos y detalles se presentan en color dorado, reforzando su identidad visual. La camiseta se completa con short y medias a tono", indicaron.

Ambas camisetas han sido confeccionadas por la firma Le Coq Sportif con materiales de alta calidad que garantizan resistencia, flexibilidad y confort para la práctica de alto rendimiento.

Para los fanáticos, la nueva colección está disponible a partir de este lunes 25 de mayo en las principales tiendas deportivas del país, tanto físicas como online, y en puntos de venta especializados en rugby.

El video de presentación de las nuevas casacas de Los Pumas