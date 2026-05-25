El Rally del Petróleo y los Dinosaurios, que se corrió por caminos aledaños a Plaza Huincul y Cutral Co completó su recorrido y tuvo como vencedores a Federico Villagra-Diego Curletto (Skoda), quienes alcanzaron en Neuquén su tercera victoria consecutiva de la temporada dentro del Rally Argentino. La dupla logró sostener el liderazgo construido durante la etapa inicial y administrar la diferencia en una competencia exigente.

El binomio cordobés consiguió manejar el ritmo durante la jornada decisiva, sellando una nueva victoria en la temporada, tanto en la clasificación general como en la clase RC2, con una ventaja de 15.7 segundos sobre Alejandro Cancio-Diego Cagnotti (Skoda), el piloto neuquino que retorno a la actividad, quienes se mantuvieron en pelea durante todo el fin de semana y disfrutaron ante el público local. El tercer lugar quedó en manos de Miguel Baldoni-Gustavo Franchello (Skoda), quienes sostuvieron un ritmo competitivo durante todo el fin de semana para mantenerse entre los protagonistas y asegurar un lugar en el podio final, concluyendo la competencia a 22.7 segundos de la punta. Además, el binomio logró quedarse con el mejor registro en el Power Stage.

El Coyote Villagra ganó la general en Neuquén

La RC-MR tuvo a los neuquinos Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW) como claros dominadores de la fecha, logrando construir diferencias importantes a partir de un ritmo firme y constante a lo largo del fin de semana. Como escoltas finalizaron Victorio Ballay / Claudio Moreno (DS3), mientras que Nadia Cuatro / Miguel Recalt (Toyota) completaron el tercer lugar.

Dentro de la Copa RC2, Diego Miceli / Sergio Daparte (Skoda) se quedaron con la victoria en los caminos neuquinos, registrando el mejor tiempo en el Power Stage. La segunda posición quedó para Rodrigo Disalvo / Andrés Pissaco (Skoda), mientras que Genaro González / Zacarías García (Skoda) completaron la tercera posición.

En la RC4, los locales Roberto Raimondi / José Raimondi (Peugeot) se quedaron con la victoria dentro de la categoría. La segunda posición quedó para Sabrina Scicolone / Gerardo Scicolone (Peugeot), debutando dentro de la divisional.

Gran actuación en su retorno del neuquino Alejandro Cancio, fue segundo en la general

La RC3 tuvo como vencedores a Fernando Daparte / Emanuel Rozados (Ford), quienes lograron sostener la diferencia durante la etapa final y sellar la victoria luego de un fin de semana de gran regularidad. Detrás finalizaron Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot) con una diferencia de 32.3 segundos, mientras que Ignacio Villa / Gonzalo Díaz (Peugeot) completaron el tercer escalón del podio, a 32.5 de los líderes.

Finalmente, en la RC5, Santiago Sabbatini / Alejo Balestre (Ford) lograron quedarse con la victoria luego de sostener una actuación regular a lo largo de toda la competencia. La segunda posición quedó para Fernando Muller / Gonzalo Martínez (Peugeot), completando el podio Sebastián Landa / Rodrigo Vergara (Ford).

El Rally del Petróleo y los Dinosaurios marcó el regreso del Rally Argentino a los caminos de Cutral Co y Plaza Huincul, escenarios que volvieron a recibir a la categoría nacional con sectores exigentes y una destacada convocatoria de aficionados a lo largo de toda la competencia.

La nota desagradable fue que la PE 6 debió ser suspendida por la mala ubicación del público, que se volcó masivamente a presenciar la carrera, no respetando los lugares determinados para seguir la prueba.

La próxima fecha será el Rally del Poncho, en Catamarca, entre el 26 y 28 de junio.