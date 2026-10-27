El FC Barcelona alcanzó una cifra histórica de facturación con el partido ante el Real Madrid dsputado este pasado domingo en el Spotify Camp Nou. El club catalán facturó 19.100.000 de euros, un 16% más que en el último enfrentamiento entre ambos equipos como local, correspondiente a mayo de 2026.







Uno de los factores clave fue el precio de las entradas, que alcanzó una media de 984 euros sin IVA, un 10% más que en la temporada anterior. La estrategia de precios dinámicos y la ampliación de la oferta de localidades VIP contribuyeron a impulsar los ingresos. En este último segmento, el precio medio llegó a los 2.727 euros por entrada.







El negocio también tuvo un fuerte impacto en el área comercial. La tienda oficial del estadio superó los 800.000 euros de facturación el domingo, una cifra récord para una sola jornada.

El Clásico entre Barcelonal ante el Real Madrid rompió esquemas y generó más de 19 millones de euros

Además, la colección especial desarrollada junto al artista Tyler, The Creator, se convirtió en la colaboración musical más exitosa del club en términos de ingresos en tiendas físicas y comercio electrónico.

Por su parte, las experiencias premium ofrecidas durante el encuentro generaron cerca de 300.000 euros adicionales. De esta manera, el Barcelona volvió a demostrar el potencial comercial de El Clásico, con ingresos récord impulsados por la venta de entradas, el hospitality y el merchandising.