En el partido que inauguró el lunes de fútbol argentino, Unión le ganó por 3-1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El Tatengue, que arrastraba cinco partidos sin poder ganar, volvió a sumar de a tres en el estadio 15 de Abril con los goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez para sostener sus chances de playoffs. El Pincha, que empezó ganando con el gol en contra de Lucas Ayala, sigue de mala racha en el plano local y quedó muy complicado de cara a los octavos.

Unión 3-1 Estudiantes, los goles

La noche santafesina no arrancó bien para el local, que a poco de finalizar la primera parte se fue a los vestuarios 0-1 por una acción desafortunada. Eric Meza llegó al fondo por la derecha y sacó un centro que se desvió en Ayala y terminó metiéndose por el primer palo de un Matías Mansilla que no pudo reaccionar a tiempo para sacarla.

No obstante, la reacción de Unión llegó a los cinco minutos de la segunda mitad. Después una combinación por derecha, Juan Pintado sacó un centro al segundo palo que Tarragona apareciendo por el fondo mandó a la red con un disparo de derecha.

Un rato después, un Tatengue que salió mucho mejor al complemento golpeó nuevamente para dar vuelta el encuentro. Un disparo desde lejos de Mauro Luna Diale generó un rebote largo de Fernando Muslera que le quedó en los pies a Estigarribia, que no perdonó y fulminó de zurda al arquero uruguayo.

Sobre el final del encuentro, ya en tiempo de descuento, apareció la sentencia de otro delantero ex Gimnasia (LP). Tarragona la aguantó tras un centro y la pelota le quedó a Ramírez, que había entrado desde el banco. Primero la peleó contra un defensor y luego, cuando le quedó para patear, metió un puntazo que se transformó en el 3-1 final.

Victoria fundamental para Unión, que alcanza el décimo lugar de la Zona A con 17 puntos y queda a dos de Independiente, que por ahora es el último clasificado. Después de superar cinco partidos sin ganar (4 derrotas y un empate), el cuadro santafesino afrontará dos finales ante Newell's y Vélez para arañar un lugar en los playoffs. Estudiantes, que llegaba tras meterse en la final de la Copa Libertadores, quedó muy complicado: con 14 puntos, está a cinco del Rojo y necesita ganar ambos y esperar otros resultados.