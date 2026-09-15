En el partido que dio cierre a la jornada, Instituto venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y se trepó a la cima de la Zona A en el Torneo Clausura 2026. La Gloria se repuso de su caída ante Unión de la última fecha y, con los resultados que se dieron en la jornada, es el único líder de su grupo. Los tantos los marcaron Giuliano Cerato, tras un blooper del arquero rival, y Leonel Mosevich, en tanto que Marcos Ledesma, en contra, puso el descuento para un León que sigue en zona de descenso.

Instituto 2-1 Estudiantes (RC), los goles

Todas las emociones llegaron el segundo tiempo, donde a los cuatro minutos Instituto aprovechó un grosero error de Lucas Bruera para adelantarse en el marcador. Un remate desde lejos de Cerato que picó antes de llegarle a las manos complicó al arquero, que perdió referencia de donde estaba ubicado y atajó el remate, pero dentro de su arco. Luego de una revisión, finalmente el árbitro Luis Lobo Medina convalidó el gol.

La Gloria amplió la distancia entrando en la última parte del encuentro y gracias a la segunda jugada de un balón parado. El que tomó la pelota y sacó un centro raso fue Gustavo Abregú, que la puso justa para la llegada por el punto penal de un Mosevich que le puso mucha calidad a su definición de primera para el 2-0.

No obstante, Estudiantes (RC) reaccionó rápido y consiguió un descuento que le permitió estar expectante hasta el final. El arquero Ledesma tapó primero un remate de Fernando Rodríguez pero en el rebote la pelota le quedó a Matías Valenti y, a pesar de que el guardameta atajó a medias su tiro, se generó luego una carambola que terminó con el tanto en propia meta.

Más allá de aquel descuento, fue victoria de un Instituto que a pesar de cierta irregularidad en los últimos partidos sigue en la pelea, quedó primero de la Zona A con 19 puntos, a dos de Vélez y Defensa y Justicia, sus ahora escoltas, y se acerca cada vez más al boleto a playoffs. Por su parte, Estudiantes (RC) es antepenúltimo de su grupo pero además sigue hundido en su pelea por la permanencia: está último en los promedios y también en la tabla anual, y el tiempo para mantenerse en Primera lo apremia cada vez más.