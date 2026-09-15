Lanús goleó 3-0 a Riestra y sigue escalando en el Clausura 2026

Lanus logró un categórico triunfo por 3 a 0 sobre Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza en el porteño barrio del Bajo Flores, en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

La gran figura de la tarde-noche fue el delantero Allan Steven Wlk, quien se transformó en el dueño absoluto de las acciones al abrir el marcador a los 11 minutos de la etapa inicial y estirar la ventaja a los 69 del complemento. Cuando el encuentro comenzaba a cerrarse, Felipe Peña Biafore sentenció la historia a los 74 minutos con un tanto que decoró la goleada en condición de visitante.

Más allá de los tres puntos cosechados que le permiten escalar posiciones en la tabla, el Granate se transformó en el segundo club capaz de propinarle una derrota por tres goles de diferencia a Riestra en su propio terreno desde su histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.

El único antecedente de una imposición con idéntico margen en ese escenario se remontaba al 11 de febrero de 2024. En aquella ocasión, el Millonario se impuso por el mismo marcador de 3-0 gracias a las conquistas de Miguel Borja, Ignacio Fernández y Marcelo Herrera, todas concretadas durante el transcurso de la primera mitad bajo la conducción técnica de Martín Demichelis.

Asimismo, en el historial del recinto en la máxima categoría apenas registra otro compromiso donde un rival haya logrado vulnerar la defensa local en tres oportunidades, aunque con un desenlace diferente en el marcador final.

Aquel episodio tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024, cuando Newell's Old Boys igualó 3-3 en un vibrante encuentro con un doblete de Mateo Silvetti y un penal ejecutado por Éver Banega, bajo la dirección interina de Ricardo Lunari, mientras que para el dueño de casa convirtieron Jonathan Herrera por duplicado y Nicolás Benegas.