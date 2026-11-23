En el marco de los encuentros de ida de las semifinales de la Región Patagónica de la Zona Sur del Torneo Regional Amateur 2026, Alianza de Cutral Co, superó como local por 4 a 0 a Jorge Newbery de Carmen de Patagones en cotejo que tuvo por escenario el estadio Coloso Álvaro Pedro Ducás del barrio Ruca Quimey.

El equipo neuquino salió decidido a marcar diferencias y prácticamente resolvió la historia durante el primer tiempo. Agustín Ríos, desde el punto del penal, abrió el marcador. Después apareció Alejandro Díaz, que tuvo una tarde brillante y convirtió por duplicado, mientras que Laureano Doello completó el 4 a 0 para desatar el festejo en suelo cutralquense.

La diferencia pudo haber sido incluso mayor, pero el resultado ya representa un respaldo enorme para viajar a Carmen de Patagones y afrontar la revancha con una ventaja considerable.

El elenco Maragato que representa a la Liga Rionegrina con asiento de Viedma, terrminó con 10 jugadores por la expulsión de Braian Montero. La vuelta en Carmen de Patagones será el domingo que viene. Los bonaerenses no pudieron golpear de visitantes como lo hicieron con Deportivo Roca y Atlético Regina.

La otra semifinal regional tuvo como protagonista a Escorpión FC de Río Gallegos que consiguió una victoria importante por 2 a 1 frente a la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) en Comodoro Rivadavia, con goles de Juan Manuel Vila y Carlos Vera. José Chacón descontó para los locales. La revancha se jugará en la capital de Santa Cruz.