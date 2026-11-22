Rosario Central le ganó por 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el segundo tiempo, en e marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El arranque fue arrolador de Los Canallas, que aprovechó los errores garrafales de la defensa y el arquero del Lobo.

A los cinco el colombiano Campaz puso en ventaja a los locales y dos minutos más tarde, casi en una jugada similar, Enzo Copett decretó el 2 a 0. El desarrollo fue netamente favorable a los que orienta Jorge Almirón, que llegaron al tercer tanto, tras una buena jugada de Campaz y Pizarro, que tiró centro y en su afán de rechazar el defensor Herrera decretó el 3 a 0 para los locales.

Llegando a los 40 minutos de la etapa inicial, gran jugada entre el colombiano Campaz y Pizarro, centro atrás y gol en contra de Carrera para el 3 a 0 de Rosario Central. El Bicho tiene una tarde brillante y es un problema si solución para los de Darío Franco.

Un segundo tiempo donde los rosarinos acomodaron las cargas manejaron los tiempos producto de la ventaja obtenida en la etapa inicial. Y siguió dominando, y se dio el ingreso de dos ídolos y referentes del club, Di María y Rubens que casi llegan al gol para alargar diferencias.

Los de Darío Franco siempre fueron en busca del descuento, que recién llegó sobre el final del encuentro por intermedio de Lencioni, tras un grave error del golero local "Conan" Ledesma cuando ya el partido no daba para más.

En la próxima instancia los dirigidos por Jorge Almirón se medirán por cuartos de final ante Barrcas Central que este sábado en Florencio Varela derrotó por 1 a 0 a Defensa y Justicia y dejó a El Halcón fuera de la competencia.

La Previa

Rosario Central recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 16 en el Gigante de Arroyito, donde el equipo de Jorge Almirón buscará hacer valer su gran presente futbolístico y avanzar a los cuartos de final. Del otro lado estará el Lobo mendocino, que intentará dar el golpe en Rosario y continuar haciendo historia en su regreso a la máxima categoría.

El Canalla atraviesa un gran momento y llega como uno de los principales candidatos al título. El conjunto dirigido por Jorge Almirón terminó primero en la Zona B con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Además, acumula cinco triunfos consecutivos, el último por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Su fortaleza ofensiva y la solidez que consiguió a lo largo del campeonato lo convierten en un rival complicado, especialmente jugando en el Gigante de Arroyito.

Con Ángel Di María como principal referencia futbolística, Central buscará trasladar ese buen rendimiento a los cruces eliminatorios, donde no tendrá margen de error.

El panorama del conjunto mendocino es diferente. Gimnasia consiguió la clasificación a los playoffs tras finalizar octavo en la Zona A, con 22 unidades, producto de seis victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo conducido por Darío Franco viene de igualar 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el clásico provincial y acumula cuatro encuentros sin conseguir victorias. Su último triunfo fue ante Newell's, por 1-0.

En su primera temporada tras regresar a Primera División luego de 41 años, el Lobo logró meterse entre los 16 mejores y ahora buscará dar un nuevo golpe frente a uno de los equipos más fuertes del campeonato.