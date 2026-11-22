Con arbitraje del salteño Gustavo Benítez, Sarmiento de La Banda y Cipolletti juegan por una de las semifinales por la Reválida del Torneo Federal A 2026 en Santiago del Estero.
Por el otro lado del cuadro, Douglas Haig empató como local ante Olimpo de Bahía Blanca 2 a 2 con el control del chaqueño Guillermo González.
Tanto el conjunto rionegrino como los bahienses cuentan con ventaja deportiva respecto a sus rivales por una mejor clasificación en la fase previa.
Momentos Claves
Sarmiento tomó el control de las acciones
35 minutos, el momento de mayor dominio por parte de Sarmiento en el primer tiempo. Sin provocar mucho peligro, los santiagueños monopolizan la pelota y juegan en campo rival. Inconexo el visitante entre la delantera y el mediocampo.
La primera polémica del juez Benítez en La Banda
19 minutos y la primera polémica de la tarde. Todo Sarmiento reclamó por una posición adelantada del ingresado Garzón, cuando el pase había partido desde un saque de arco.
Tiro libre al palo a favor de Cipolletti
15 minutos, tiro libre de Brandon Obregón para Cipolletti que dio en el palo de Sarmiento. El rebote pasó cerca de la posición de Peralta dentro del área local.
Inicio disputado y parejo
Nueve minutos demoró Cipolletti en rematar por primera vez al arco. Nicolás Peralta de media distancia y la pelota que se desvió en el camino para el primer tiro de esquina visitante.
Sarmiento pierde al capitán por lesión en el arranque
Apenas 4 minutos en cancha duró el capitán de Sarmiento, Israel Roldán. El mediocampista cayó mal en la disputa de una pelota aérea y se lesionó la rodilla. En su lugar ingresó Juan Garzón.
Comenzó el partido en Santiago del Estero
Temperatura ideal de 25° en la ciudad de La Banda. Lo dirige el salteño Gustavo Benítez. Se demoró unos minutos por el humo de las bengalas en la salida del equipo local.
La formación inicial de Sarmiento de La Banda
Sarmiento de La Banda: Juan Mendonca; Cristian Díaz, Carlos Núñez, Marcos Sánchez, Axel Ochoa; Maximiliano Sánchez Arriola, Luis Perrone, Nicolás Juárez, Israel Roldán, Nicolás González; Alan Tévez. DT: Víctor Riggio.
El DT Fabián Enríquez confirmó los 11 de Cipolletti
Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.
Olimpo quedó match point
Olimpo empató 2 a 2 en su visita a Douglas Haig de Pergamino por la otra semifinal de la Reválida en el Federal A 2026. Los dos goles del visitante fueron obra de Brian Guille y el otro finalista se conocerá en sun semana en el Roberto Carminatti y con ventaja deportiva para el Aurinegro.
En Santiago del Estero, las entradas sin son populares
El contraste en el valor de las entradas es enorme entre Santiago del Estero y Cipolletti. Mientras en la ciudad de La Banda, la popular tiene un valor de $20000, en La Visera los simpatizantes abonan $45000 por el mismo espacio.
Olimpo empata con un Guille Brillante
Por la otra llave semifinal, Douglas Haig y Olimpo empatan 2 a 2 en la ciudad de Pergamino. La venta deportiva beneficia a los bahienses que definirán en una semana en el Roberto Carminatti.