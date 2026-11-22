Con arbitraje del salteño Gustavo Benítez, Sarmiento de La Banda y Cipolletti juegan por una de las semifinales por la Reválida del Torneo Federal A 2026 en Santiago del Estero.

Por el otro lado del cuadro, Douglas Haig empató como local ante Olimpo de Bahía Blanca 2 a 2 con el control del chaqueño Guillermo González.

Tanto el conjunto rionegrino como los bahienses cuentan con ventaja deportiva respecto a sus rivales por una mejor clasificación en la fase previa.