La previa del Mundial 2026 empezó a jugarse también fuera de la cancha, con predicciones que ya alimentan el debate entre los hinchas. Esta vez, una supercomputadora de Opta Analysts proyectó quiénes tienen más chances de levantar la Copa del Mundo y dejó a Argentina en un lugar importante, aunque no como máxima favorita.

El modelo señaló a España como la selección con mayores posibilidades de consagrarse campeona, con un 16,1% de chances. La elección generó ruido porque el equipo europeo aparece por encima de potencias que también llegan con altas expectativas, como Francia, Inglaterra y la propia Selección Argentina, actual campeona del mundo.

En la tabla de candidatos, Francia quedó segunda con un 13%, mientras que Inglaterra aparece tercera con un 11,2%. Recién después figura Argentina, que ocupa el cuarto puesto con un 10,4%, una ubicación que confirma que el equipo de Lionel Scaloni sigue dentro del grupo fuerte, aunque sin liderar la proyección.

La Inteligencia Artificial también calculó el recorrido posible de la Albiceleste durante el torneo. Según las simulaciones, Argentina tiene más del 45% de probabilidades de llegar a cuartos de final, supera el 30% de chances de alcanzar las semifinales y cuenta con más del 18% de posibilidades de disputar la final.

Uno de los datos que más sorprendió fue la caída de Brasil dentro del ranking. El seleccionado brasileño, que en otros pronósticos había aparecido como favorito, quedó fuera del top cinco y se ubicó sexto, con poco más del 6% de chances de título. Por delante aparece Portugal, quinto con un 7%, mientras que Alemania quedó séptima con 5,1%.

La Inteligencia Artificial ubicó a Argentina cuarta.

La proyección de Opta Analysts se construye a partir de unas 10.000 simulaciones, lo que permite trazar distintos escenarios posibles para el Mundial. De todos modos, el propio historial del sistema muestra que no se trata de una sentencia definitiva: acertó recientemente con Chelsea en el Mundial de Clubes 2025, pero también falló en otros pronósticos, como el favoritismo de Brasil en 2022.

Con ese panorama, la predicción dejó una mezcla de expectativa y cautela. España aparece como la gran señalada por la supercomputadora, pero Argentina conserva un lugar de peso en la pelea por el título. En una Copa del Mundo que tendrá a varias potencias en carrera, el dato sirve para encender la conversación, no para cerrar el destino.