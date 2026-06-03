Lionel Messi sumó un reconocimiento inesperado en la previa de otro desafío enorme con la Selección argentina. El rosarino fue elegido ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción de peso internacional que llegará justo antes de disputar su sexto Mundial.

La decisión fue tomada por un jurado presidido por la nadadora Teresa Perales e integrado por doce especialistas, que evaluaron 27 candidaturas de 12 nacionalidades. En ese proceso, Lionel Messi terminó imponiéndose por una trayectoria que combina títulos, vigencia y una dimensión social que también fue destacada por la organización.

El fallo puso el acento en su “deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable labor solidaria para promover el acceso a la educación”. Esa valoración no solo repasó lo que Messi construyó dentro de la cancha, sino también el impacto de sus proyectos fuera del fútbol.

Otro tramo del reconocimiento apuntó a su manera de competir y a la marca que dejó en distintos equipos. El jurado remarcó que Lionel Messi “se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso por el juego colectivo”, una definición que conecta directamente con su figura dentro de la Selección argentina.

El premio lo convierte en el primer deportista argentino en recibir esta distinción. A punto de cumplir 39 años, el capitán campeón del mundo atraviesa una etapa singular: juega en Inter Miami, sostiene su rol como líder de la Argentina y se prepara para buscar una nueva hazaña en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su carrera ya tenía números difíciles de igualar. En Barcelona, club al que llegó de chico, ganó cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Luego sumó títulos en Paris Saint-Germain y también en Estados Unidos, donde amplió su colección con Inter Miami.

La ceremonia de entrega se realizará en España, con la presencia de los Reyes y la Princesa de Asturias. El galardón incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros. Para Messi, será otra postal fuerte en una carrera que todavía sigue sumando capítulos, incluso cuando parecía que ya no quedaban premios capaces de sorprender.