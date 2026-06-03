Mientras la Selección Argentina se prepara para defender el título conseguido en Qatar, los fanáticos no solo siguen de cerca a figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández o Emiliano Martínez. También hay un fuerte interés por las parejas de los jugadores, que suelen convertirse en protagonistas fuera de la cancha por su popularidad y presencia en redes sociales.

En ese escenario, uno de los nombres que comenzó a ganar notoriedad es el de Giulia Ciancio, la novia de Leo Balerdi. Aunque muchos ya la consideran una integrante más del universo albiceleste, la joven tiene una particularidad: nació en Italia y mantiene fuertes raíces europeas, algo que se refleja tanto en su estilo como en su imagen.

Sin embargo, la historia de amor con el defensor argentino la acercó definitivamente al país. Por eso, para muchos hinchas, Giulia ya forma parte de la gran familia de la Scaloneta. Con Italia ausente nuevamente de una Copa del Mundo, no quedan demasiadas dudas sobre cuál será el seleccionado que apoyará durante el torneo.

¿A quién definieron como la más linda?

La modelo acompaña desde hace tiempo la carrera de Leo Balerdi, quien actualmente integra las convocatorias de Lionel Scaloni. Aunque no aparece como titular indiscutido, el ex jugador de Boca Juniors es una alternativa importante dentro de la defensa argentina y podría tener protagonismo cuando llegue la competencia.

Más allá de su vínculo con el futbolista, Giulia Ciancio desarrolló una destacada carrera en el mundo de la moda. Su belleza y presencia la llevaron a trabajar para importantes firmas internacionales y a posicionarse como una de las modelos jóvenes con mayor proyección dentro de Europa.

Entre sus trabajos más destacados aparecen campañas para la reconocida marca Guess, además de producciones editoriales para publicaciones especializadas en moda y tendencias. Su perfil combina elegancia, sofisticación y una fuerte actividad en redes sociales, donde suma miles de seguidores.

¿A quién definieron como la más linda?

Quienes la conocen aseguran que su mirada, con tonalidades que oscilan entre el celeste y el verde, es uno de sus rasgos más llamativos. Esa característica, sumada a su carisma, la convirtió en una de las mujeres más admiradas dentro del entorno del fútbol internacional.

Con el Mundial cada vez más cerca, Giulia Ciancio promete ser una de las presencias más observadas en las tribunas. Mientras Leo Balerdi buscará ganarse un lugar dentro de la defensa argentina, ella ya parece haber conquistado un título simbólico: el de una de las parejas más admiradas y comentadas de la Selección Argentina.

¿A quién definieron como la más linda?