Luego de lo que fue un partido de Champions complicado el pasado martes ante Brujas, Inter confirmó que Lautaro Martínez se lesionó y estará al menos un mes de baja. El conjunto italiano comunicó que el Toro sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, por lo que su recuperación demandará entre cuatro y seis semanas y pone en serio riesgo su presencia con la Selección Argentina sepensando en la próxima fecha FIFA que será del 9 al 17 de noviembre.

Después de realizarse estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano, se confirmó la lesión muscular de Martínez. Algunas fuentes ya dan por hecho que el bahiense volverá recién después del parate de selecciones, por lo que Lionel Scaloni ya se hace la idea de buscar un reemplazante. Además, el goleador y capitán del Inter estaría ausente en el clásico contra el Milan por la Serie A y en los encuentros ante Shakhtar Donetsk y Feyenoord correspondientes a la Champions League.

El goleador argentino venía de marcar dos tantos en la derrota del Neroazzurro ante el Brujas de Bélgica por 4-3 en el Giuseppe Meazza, que significó la segunda caída al hilo de Inter por la Champions y complicó el panorama de cara a la clasificación a octavos. Ahora, el Toro estará de baja para un momento significativo de la temporada, con clásico incluido ante Milan, y seguramente también se pierda los próximos amistosos de Argentina.