Mendoza tiene un lugar cada vez más especial en los proyectos que comparten Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. La pareja mostró una visita a su emprendimiento vitivinícola, donde las novedades se mezclaron con escenas familiares y tiempo con sus hijos. La estadía permitió conocer un poco más de esa faceta que los reúne lejos del fútbol.

Ubicado en Las Compuertas, en el departamento de Luján de Cuyo, Cittanina cuenta con 19 hectáreas de viñedos propios. Al frente está Andrés Gandolfo, el padre de Agustina, quien encabeza una propuesta que combina producción de vinos y gastronomía. El predio incluye una bodega boutique, una sala de degustación y una cava, además del restaurante Coraje Mendoza, inaugurado en abril.

La visita coincidió con la presentación de nuevas etiquetas y el comienzo de una temporada de encuentros en el lugar. Lautaro Martínez lo contó con entusiasmo: “Con mi familia, disfrutando de nuestro viñedo y abriendo la temporada de Coraje Sunset en Cittanina, presentando las etiquetas nuevas de Theorema del Caos”. Así, el viaje tuvo también una ocasión concreta para celebrar el crecimiento del proyecto.

Al encuentro se sumaron Karina y Mario, los padres del delantero, junto con la familia de Agustina Gandolfo, muy involucrada en el emprendimiento de su papá. Compartieron una mesa con carnes asadas y milanesas, en una reunión que acercó a ambos grupos familiares. “Acá disfrutamos de cada momento”, expresaron sobre esos días en los que pudieron recorrer el lugar y acompañar sus novedades.

Para Nina, de cinco años, y Theo, de tres, la estadía también incluyó paseos por un entorno con animales. En el predio hay llamas y gansos, parte del paisaje que disfrutaron durante los dos días de visita. Las imágenes familiares convivieron con las de la presentación, y mostraron cómo los chicos participaron de la escapada junto a sus padres.

A la hora de vestirse, Agustina Gandolfo eligió un conjunto negro con un top strapless y un pantalón de cuero con cordones a los costados. Completó el look con un sombrero de estilo western, un detalle que acompañó la propuesta del lugar. Lautaro Martínez, en cambio, optó por una combinación informal de remera de mangas cortas y pantalón tipo jogging.

La próxima apuesta del emprendimiento apunta al alojamiento: el proyecto contempla sumar un hotel boutique. Esa incorporación todavía forma parte de los planes, mientras la bodega y el restaurante ya tienen actividad. Con las nuevas etiquetas presentadas y Coraje Sunset en marcha, la familia sigue ampliando una propuesta que busca reunir distintas experiencias alrededor del viñedo.