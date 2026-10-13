El Inter lo buscó hasta el último segundo, pero se quedó sin premio. En un partido cargado de goles y emociones por la Champions League, el conjunto italiano perdió 4-3 ante el Club Brujas en San Siro, pese al doblete de Lautaro Martínez y a una reacción final que hizo soñar a los hinchas con un empate agónico.

Después de una primera parte que terminó 1-1, con Nicolò Tresoldi adelantando al conjunto belga de penal y Lautaro igualando a los 44 minutos, el encuentro explotó en el complemento.

A los 63, Tresoldi volvió a golpear: recibió la asistencia de Carlos Forbs y definió de derecha desde el centro del área para poner el 2-1. El delantero belga estaba decidido a convertirse en el protagonista de la noche.

Y lo consiguió. A los 74 minutos, Tresoldi completó su triplete con otra definición de derecha, esta vez junto al poste inferior izquierdo, para estirar la ventaja a 3-1 y dejar al Inter contra las cuerdas. El equipo local necesitaba una reacción inmediata y volvió a encontrarla en los pies de su capitán.

A los 81, Lautaro apareció dentro del área y conectó un remate de zurda para firmar su segundo gol de la noche. El 2-3 renovó la ilusión de una remontada en San Siro, pero la esperanza duró poco.

A los 87, Romeo Vermant aprovechó una rápida transición ofensiva y definió de derecha para establecer el 4-2 definitivo, apenas unos minutos después de ingresar.

Pero todavía quedaba una última escena. En el tercer minuto de descuento, Ange-Yoan Bonny definió de derecha desde el centro del área y puso el 3-4, desatando la ilusión de una remontada que finalmente no llegó. El Inter empujó hasta el cierre, aunque el tiempo no le alcanzó para evitar la derrota.

Así, el Club Brujas se llevó una victoria memorable de San Siro, respaldado por la eficacia de Tresoldi, autor de tres goles. Lautaro convirtió por duplicado y Bonny aportó otro tanto, pero la reacción del conjunto italiano llegó demasiado tarde. En una noche europea de siete goles, el equipo belga terminó celebrando y dejó al Inter con las manos vacías pese a su esfuerzo final.