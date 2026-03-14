El Inter dejó pasar una gran oportunidad de estirar su ventaja en la cima de la Serie A. El conjunto neroazzurro igualó 1-1 frente al Atalanta en San Siro por la fecha 29 del campeonato italiano y volvió a dejar puntos en el camino en un momento sensible de la temporada.

El equipo dirigido por Cristian Chivu había logrado ponerse en ventaja en la primera mitad gracias al italiano Pio Esposito, que a los 26 minutos definió con un remate cruzado luego de una buena recuperación ofensiva y la asistencia de Nicolo Barella. La jugada sorprendió al arquero Marco Carnesecchi, que respondió con cierta debilidad ante el disparo.

Durante gran parte del encuentro el Inter controló el trámite y parecía encaminarse a una victoria importante para seguir firme en la pelea por el Scudetto. Sin embargo, cuando el partido entraba en su tramo final, el Atalanta encontró el empate.

A los 37 minutos del segundo tiempo apareció el montenegrino Nikola Krstovic, que aprovechó una desatención defensiva para marcar el 1-1 y silenciar a los hinchas locales, que ya saboreaban un triunfo clave.

El empate profundiza el momento irregular del líder del campeonato, que acumula dos partidos sin ganar. En las últimas semanas el Inter sufrió golpes importantes: la eliminación en los playoffs de la Champions League ante el Bodo/Glimt de Noruega y la reciente derrota frente al Milan en el clásico.

Con este resultado, el Inter llegó a 68 puntos y mantiene una ventaja de ocho unidades sobre el Milan, aunque su perseguidor directo todavía tiene un partido menos y podría acortar distancias en la recta final del torneo.

Por su parte, el Atalanta alcanzó los 47 puntos y se mantiene en el séptimo puesto, todavía en la pelea por ingresar a los puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada.

La fecha de la Serie A continuará este sábado con otros dos encuentros: Napoli recibirá al Lecce desde las 14, mientras que la Juventus visitará al Udinese a partir de las 16:45.