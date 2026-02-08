¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Febrero, Neuquén, Argentina
INTRATABLE

Lautaro Martínez alcanzó una marca histórica en el Inter con su gol ante Sassuolo

El bahiense convirtió en la goleada 5 a 0 y llegó a los 171 goles con la camiseta del elenco milanés, una cifra que lo ubica entre los máximos artilleros del club.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 18:01
Cada gol de Lautaro Martínez con la camiseta del Inter suma algo más que una estadística. En la contundente victoria 5 a 0 como visitante frente a Sassuoloel delantero argentino volvió a marcar y alcanzó una cifra histórica que lo coloca entre los grandes nombres del club.

El bahiense convirtió a los cinco minutos del segundo tiempo, para lo que fue el 3 a 0 parcial del conjunto que comanda tácticamente Christian Chivu, y ese tanto le permitió llegar a los 171 goles con la camiseta nerazzurra. De esta manera, igualó la marca de Roberto Boninsegna y se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia de la institución.

Con ese registro, Lautaro solo quedó por detrás de dos leyendas absolutas del club: Giuseppe Meazza, con 284 goles, y Alessandro Altobelli, que suma 209. Una lista de elite que confirma el peso histórico que el argentino ya tiene en Milán.

La goleada del Inter se construyó con una actuación colectiva sólida. El alemán Yann Bisseck abrió el marcador, el francés Marcus Thuram amplió la ventaja, luego llegó el tanto de Lautaro y, más tarde, completaron la cuenta el suizo Manuel Akanji y el brasileño Luis Henrique.

Con este triunfo, el Inter alcanzó los 58 puntos en la Serie A y estiró su ventaja en la cima del campeonato, le sacó ocho unidades a Milán, que aún debe un partido, y nueve a Napoli. En ese camino sólido hacia el título, Lautaro Martínez sigue dejando su huella y escribiendo páginas cada vez más importantes en la historia del club.

