En un duelo fundamental para el destino de la Serie A, el clásico Della Madonnina resultó en victoria por 1-0 del Milan ante el Inter en San Siro, por la jornada 28 de la liga italiana. El Rossonero, obligado a ganar para seguir en la carrera por el Scudetto superó por la mínima al Neroazzurro, que volvió a sufrir la ausencia de Lautaro Martínez, su capitán, goleador y máximo artillero del certamen, que estuvo en el banco pero no sumó minutos. El ecuatoriano Pervis Estupiñán, con su primer gol en el club, le dio la victoria al local para recortar la diferencia entre ambos a siete puntos con 10 fechas por jugar.

El único tanto del partido lo marcó el lateral de la selección de Ecuador a los 35 minutos de juego. Luego de una combinación entre Rafael Leão y Youssouf Fofana por el medio, el volante francés habilitó con un pase en profundidad la diagonal de Estupiñán, que controló y sacó un potente zurdazo arriba al primer palo, venciendo la resistencia de Yann Sommer.

De esta manera, los tres puntos de Milan lo establecen como único escolta con 60 unidades, contra los 67 puntos de Inter, que desperdició una buena chance de alejarse aún más en la carrera por el Scudetto. Fue la primera derrota del 2026 en Serie A para un Neroazzurro que llevaba un invicto de 19 encuentros en el campeonato. Su última derrota, casualmente, también fue ante su archirrival, y también por 1-0.

Cuándo vuelve Lautaro

Pese a haber ido al banco de suplentes en el día de hoy, Martínez no sumó minutos debido a que no completó su recuperación de su lesión en el sóleo izquierdo. Hace dos semanas, el delantero de la Selección Argentina dejó la cancha en el duelo de ida de los playoffs de Champions League ante el Bodø/Glimt y aún no está en condiciones de volver a jugar. Se espera que ya sume minutos el próximo sábado, cuando Inter reciba a Atalanta, pensando también en su convocatoria con la Selección Argentina para la Finalissima.