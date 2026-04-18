El Inter de Milán y Pink Floyd anunciaron una colaboración para conmemorar el 50 aniversario de "Wish You Were Here", con la participación de Sony Music Italia. El álbum, publicado en 1975 y noveno disco de estudio de la banda británica, es una de las piezas centrales de su discografía.

La iniciativa combina música y fútbol en un proyecto que toma la fecha simbólica del lanzamiento como punto de partida para una serie de productos y actividades conjuntas.

El eje creativo de la colección es la "PFFC Collection", inspirada en una banda amateur que formaban músicos, amigos y miembros del equipo técnico de Pink Floyd durante los descansos de sus giras en los años 70. La línea recupera ese espíritu y lo traduce en artículos como camisetas retro, bufandas, bolsos, púas de guitarra y baquetas, con una base visual en una fotografía de Kim Gottlieb-Walker reinterpretada con elementos contemporáneos. Las piezas combinan referencias visuales de la banda con la identidad del club y llevan una versión adaptada del logotipo del 50 aniversario del álbum.



Entre los productos más destacados figura una chaqueta de edición limitada que los jugadores del Inter usarán al entrar al campo en el partido contra el Cagliari del viernes 17. A partir del 30 de abril, también estará disponible en la tienda online de Sony Music Italia un paquete especial con una camiseta exclusiva y un disco de vinilo azul, limitado a 1.908 unidades. El resto de la colección se puede conseguir tanto en la tienda online oficial del Inter como en los locales físicos del club en Milán, Castello y San Siro.



Luca Adornato, director de marca y marketing del Inter, destacó que la colaboración con Pink Floyd representa "un hito clave" en la evolución del club como marca. "Esta colaboración representa plenamente nuestra visión: transformar Inter en una marca capaz de establecer conexiones genuinas con universos diversos", afirmó. En paralelo, Pink Floyd tiene prevista una serie de acciones para celebrar el aniversario, entre ellas una nueva edición especial del álbum, tiendas efímeras en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos, el videoclip oficial del tema principal y el recopilatorio "8-Tracks".