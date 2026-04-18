Deportivo Rincón se alista para enfrentar a Cipolletti en un nuevo duelo del Torneo Federal A, con un contexto que marca un cambio de época para el club neuquino. En la previa, el presidente Marcelo Rucci brindó una extensa entrevista en el programa “Grito Sagrado” de AM550 La Primera, donde dejó definiciones sobre el presente del equipo, sus objetivos y el crecimiento institucional.

El partido se jugará en el camping Elías Moisés Gómez, donde el club volverá a ser local con su gente, en un escenario que promete un gran recibimiento y un clima intenso. La expectativa es alta: Rincón llega con un plantel consolidado y la confianza de poder competir de igual a igual ante uno de los históricos de la Patagonia.

Rucci destacó que el equipo atraviesa un momento de madurez: “Nos vamos a parar de igual a igual con cualquiera”, afirmó, aunque remarcó el respeto por Cipolletti y su trayectoria.

¿Qué dijo Marcelo Rucci sobre el crecimiento del club?

El dirigente puso el foco en el origen social del club y su evolución. Recordó que Deportivo Rincón nació con la intención de contener a jóvenes y sacarlos de la calle, y que hoy compite en la tercera categoría del fútbol argentino.

Además, resaltó el rol de Richard Dewey, cofundador del club, fallecido en un accidente, a quien definió como “un hermano de la vida” y una figura clave en la identidad de la institución. “No podría existir el Deportivo Rincón sin la imagen de Richard trabajando por este club”, sostuvo.

¿Por qué este partido genera tanta expectativa?

El cruce ante Cipolletti ya no es visto como un simple partido. Según Rucci, el equipo pasó de “ver qué pasaba” a competir con ambición real.

Rincón fue uno de los mejores equipos del último Federal A

En la actual temporada, el objetivo es terminar entre los cuatro primeros

El plantel fue armado con más tiempo y cuenta con jugadores de jerarquía

“Este es el equipo mejor armado desde que estamos en el Federal”, aseguró.

¿Cómo llega Deportivo Rincón al partido?

El equipo mostró carácter en las primeras fechas:

Remontó un partido en Mendoza con un jugador menos (de 0-2 a empate)

Sumó puntos en condición de visitante en canchas difíciles

Mantiene una idea de juego ofensiva, incluso fuera de casa

Rucci también destacó el trabajo del entrenador Pablo Castro, surgido del club: “El mensaje llega mejor cuando hay alguien que conoce la idiosincrasia local”.

¿Qué significa volver a jugar en su cancha?

El regreso al camping Elías Moisés Gómez es uno de los factores clave para este partido.

Según el presidente, la localía cambia todo:

Mayor presión del público

Sentido de pertenencia

Mejores condiciones tras obras recientes

“Volver a nuestra cancha fue un gran acierto. Es otra cosa”, afirmó.

Impacto local: el fenómeno Deportivo Rincón

El crecimiento del club ya se refleja en la región:

Aumento del sentido de pertenencia en Rincón de los Sauces

Camisetas del club en distintas ciudades de Neuquén

Apoyo incluso de hinchas de otros equipos provinciales

“Representamos a toda la provincia”, subrayó Rucci, marcando un cambio en la identidad deportiva neuquina.

¿Cuál es el objetivo en el Federal A?

A diferencia de temporadas anteriores, el objetivo es más ambicioso:

Clasificar entre los cuatro mejores de la zona

Consolidarse como protagonista

Seguir creciendo institucionalmente

Rucci fue claro: “Tenemos los pies sobre la tierra, pero las ilusiones son muchas”. Aunque evita llamarlo “clásico”, el dirigente reconoce la importancia del cruce y su potencial crecimiento a futuro.

Cómo sigue

El partido marcará una nueva medida para Deportivo Rincón en el torneo. El resultado podría consolidarlo como candidato o ajustar sus expectativas en una zona muy pareja, donde ningún equipo logró ganar como visitante hasta ahora.

La entrevista completa: