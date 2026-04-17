El Inter de Milán entró en zona de definición y no suelta el acelerador. Líder cómodo de la Serie A, el equipo dirigido por Cristian Chivu goleó a Cagliari 3 a 0 y quedó a un paso del Scudetto sin necesidad de apurar la vuelta de Lautaro Martínez que no fue ni al banco de suplentes.

El delantero argentino, capitán y referencia absoluta del equipo, dejó atrás una nueva molestia en el sóleo de su pierna izquierda, pero no vio acción en el arranque de la fecha número 33 del fútbol italiano. El Nerazzurri empieza a saborear el título, pero no apura el retorno de su figura que está enfocado en la Copa del Mundo.

Inter tiene números que marcan su dominio: 78 puntos y una ventaja de 12 sobre su inmediato perseguidor, Nápoli. Además, viene de dos triunfos importantes que reforzaron su candidatura: un vibrante 4-3 ante Como y una contundente goleada 5-2 frente a Roma.

Cagliari necesitado porque pelea la permanencia en la categoría se fue de la capital italiana con una dura derrota. Ubicado en la parte baja de la tabla, el conjunto visitante sabe que cada punto vale oro.

Juega mañana

Mientras tanto, Napoli intentará seguir en carrera cuando enfrente a Lazio el sábado desde las 13 ante Lazio en el "Diego Armando Maradona". Milan, tercero y mucho más relegado, se enfoca ya directamente a la clasificación a la Champions 2027. y el domingo a las 10 visita a Hellas Verona.

Juventus, que también está enfocado en volver a la máxima cita europea el año próximo, se presentará el domingo a las 15:45 contra el Bologna como local.