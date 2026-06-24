El cumpleaños número 39 de Lionel Messi llega en un escenario muy distinto al de cualquier festejo familiar tradicional. En plena disputa del Mundial 2026, el capitán argentino pasará el día concentrado con la Selección en Dallas, rodeado por sus compañeros y con la rutina marcada por la competencia.

La fecha no pasará inadvertida dentro del grupo, aunque tampoco se espera una celebración desmedida. Desde Texas, Pablo Brunetto contó en Arriba Argentinos cómo podría ser la intimidad del día para Lionel Messi: “Va a haber torta, va a haber festejo, asado hay casi todos los días allí, así que no sería descabellado que hoy hubiera también”.

La posibilidad de que Antonela Roccuzzo y sus hijos se acerquen a acompañarlo también quedó instalada durante la cobertura. “No descarto que pueda ir la familia de Messi, los hijos, Antonella. Un día especial para él", señaló el corresponsal, dejando abierta una puerta para un momento más íntimo en medio de la concentración.

De todos modos, el clima no será el de una gran fiesta. La agenda mundialista manda y el entorno de la Selección Argentina mantiene la cabeza puesta en lo que viene. Por eso, Brunetto fue claro al bajar las expectativas: “No quiero ser aguafiestas, pero no esperen que haya grandes regalos o grandes festejos”.

El plan parece tener el tono que mejor encaja con el presente del capitán: algo sencillo, compartido y puertas adentro. Entre una posible torta, un asado y el afecto del grupo, Lionel Messi atravesará la jornada sin correrse demasiado del foco competitivo.

Por la tarde, además, está prevista una práctica abierta con sus compañeros. Esa actividad termina de darle forma a un cumpleaños completamente mundialista, donde el festejo y el trabajo convivirán en el mismo día. “Lo mejor que puede hacer Messi, y como más le gustaría festejar su cumpleaños, es con sus compañeros”, remarcó el enviado.

La Selección también tiene por delante nuevos movimientos dentro del torneo. El viernes está previsto el viaje a Dallas para preparar el próximo compromiso, además de una conferencia de prensa de Lionel Scaloni junto a uno de los futbolistas, en una semana donde todavía se espera la palabra del capitán.

En ese marco, el deseo más fuerte llegó desde el propio entrenador. Cuando le preguntaron qué le pediría para Lionel Messi en este cumpleaños, Scaloni respondió con una frase simple y emotiva: “Que sea feliz”. En medio del Mundial, esa terminó siendo la mejor síntesis para un día especial, sin estridencias, pero cargado de sentido.