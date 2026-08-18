Vélez y Defensa y Justicia empataron 1-1 en el estadio José Amalfitani, en un encuentro entretenido y disputado en el que ambos equipos salieron a buscar los tres puntos. El Fortín fue superior durante buena parte del primer tiempo, manejó la pelota desde el comienzo y logró abrir el marcador rápidamente, pero no pudo sostener la ventaja en el complemento.

Apenas a los 3 minutos, Manuel Lanzini sacó un remate desde afuera del área y marcó el 1-0 para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Vélez tomó el control del partido y durante la primera mitad justificó la diferencia ante un Defensa que tuvo dificultades para encontrar espacios.

Sin embargo, el desarrollo cambió en el segundo tiempo. El equipo de los mellizos retrocedió y el conjunto de Julio Vaccari comenzó a ganar terreno, empujó al local contra su arco y generó varias situaciones de peligro. La insistencia del Halcón finalmente tuvo su premio a los 33 minutos, cuando Leandro Fernández apareció para marcar el 1-1 y hacer cumplir la inexorable ley del ex ante su antiguo equipo.

Con el empate, ambos intentaron quedarse con la victoria en el tramo final, aunque ninguno consiguió volver a desnivelar. Así, Vélez y Defensa repartieron puntos en Liniers en un duelo entre dos equipos que mostraron argumentos para quedarse con el triunfo.

Pero el partido no terminó cuando sonó el silbatazo final. El clima se calentó en el túnel del José Amalfitani cuando Julio Vaccari se dirigía hacia el vestuario y fue Guillermo Barros Schelotto quien salió a su encuentro. En medio del tumulto se produjo un fuerte enfrentamiento que terminó con golpes de puño y en el que también quedaron involucrados los entrenadores.

El cierre fue acorde a un partido intenso y disputado: empate en el marcador, puntos repartidos y un final caliente que dejó al fútbol en segundo plano durante algunos minutos.