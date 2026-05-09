Irán estará en el Mundial 2026, pero no sin antes dejar en claro sus términos. La Federación Iraní de Fútbol confirmó el sábado la participación de su selección en la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, aunque lo hizo con una lista de diez exigencias que los países anfitriones deberán contemplar.

"Participaremos en el torneo, pero sin renunciar a nuestras creencias, nuestra cultura y nuestras convicciones", declaró la federación en su web oficial. "Ninguna potencia extranjera puede privar a Irán de su participación en una competición para la que se ha clasificado merecidamente", agregó.

Las condiciones presentadas por el presidente de la Federación, Mehdi Taj abarcan distintos aspectos de la participación iraní en el torneo. Entre las principales exigencias figuran la concesión de visados para todo el personal del equipo, el respeto hacia la bandera iraní y el himno nacional, y un nivel de seguridad elevado en aeropuertos, hoteles y en las rutas que conducen a los estadios donde jugará el equipo. En esencia, Teherán pide que su delegación sea tratada con respeto absoluto en los tres países anfitriones.

El contexto que rodea este planteo es complejo. La incertidumbre sobre la participación iraní se extendió desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel. A eso se sumó el episodio de Canadá, que el mes pasado negó la entrada al propio Taj cuando viajaba al Congreso de la FIFA en Toronto, debido a sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, organización que Ottawa designó como terrorista en 2024.

El secretario de Estado Marco Rubio ya había señalado que los jugadores iraníes no tendrán inconvenientes para ingresar a territorio estadounidense y jugar sus partidos de fase de grupos en Santa Clara y Seattle. Sin embargo, aclaró que el acceso podría estar restringido para miembros del cuerpo técnico o de la federación con vínculos directos a la Guardia Revolucionaria.

Desde la FIFA, Gianni Infantino fue claro al afirmar que Irán jugará el Mundial:, "tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo".

Irán, clasificada al liderar el Grupo A de la AFC, integrará el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. El torneo arranca el 11 de junio y el mundo del fútbol observa de cerca cómo se resuelve uno de los capítulos más delicados de su historia reciente.