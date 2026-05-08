EL clima de mundial crece poco a poco a medida que se acerca el gran debut. EL capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, habló en la previa y, si bien puso a varios seleccionado en la lista de candidato, mantuvo al actual campeón del mundo dentro de ese grupo “La selección llega bien”

EL astro, que jugará su sexto mundial con la selección Argentina, se mostró confiado por el presente de la selección, expresando que llega bien a la gran cita donde debutará ante Argelia el 16 de junio. “Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos”.

A la hora de dar sus candidatos, Messi puso a Francia que “Está bien otra vez y tiene muchos jugadores de un gran nivel. También nombró a España y Brasil, a quienes considera “Siempre candidatas y que tiene jugadoras para pelear en todas la competencias oficiales.

"La selección llega bien" dijo el capitán en la previa del mundial

Además, no descartó a los seleccionados que siempre están en la conversación como Alemania e Inglaterra, sumando esta vez a Portugal, “tiene una selección muy competitiva también”.

“Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan. Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto".

La selección Argentina integra el grupo J donde se enfrentará con Argelia, luego con Austrial el 22 de junio y cerrará con Jordania el 27/06. Las chances de cruzarse con los candidatos iniciarán en los mano a mano, ya que en 16avos se puede ver con Uruguay o España, mientras que en cuartos de final con Portugal.