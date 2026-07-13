La frase apuntó directo al escenario que más tensión genera en una instancia decisiva: una definición por penales. Giorgio Armas, conocido como “el astrólogo de Boca”, lanzó una fuerte predicción sobre el partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y encendió la expectativa de los hinchas.

El astrólogo anticipó que el cruce será extremadamente parejo y que Emiliano “Dibu” Martínez podría tener un papel determinante. Sin embargo, evitó revelar qué equipo terminaría imponiéndose en caso de que el partido llegue a definirse desde los doce pasos, algo que volvió todavía más intrigante su lectura.

A través de su cuenta de X, Giorgio Armas recordó una predicción previa y dejó un mensaje que rápidamente empezó a circular entre los fanáticos argentinos. “¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales”, escribió, instalando la posibilidad de una semifinal cargada de dramatismo.

El dato no pasó desapercibido porque la Selección Argentina ya vivió momentos decisivos con el Dibu como figura en definiciones similares. Por eso, la simple mención a los penales volvió a activar el recuerdo de noches mundialistas marcadas por sufrimiento, atajadas decisivas y festejos inolvidables.

Aunque habló de un partido equilibrado, el especialista en astrología deportiva no quiso adelantar un ganador. Según su mirada, las energías entre ambos seleccionados aparecen muy parejas de cara al duelo, por lo que el resultado podría depender de detalles mínimos y de la fortaleza emocional en los momentos finales.

Giorgio Armas también dejó una lectura optimista sobre Lionel Messi. Lejos de limitarse al posible protagonismo del Dibu, el astrólogo pronosticó una actuación destacada del capitán argentino en una de las semifinales más esperadas del torneo. “Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo”, aseguró en declaraciones a TN.

Con esa predicción sobre la mesa, la previa de Argentina-Inglaterra sumó un condimento extra. La Selección Argentina buscará meterse en una nueva final del mundo, mientras los hinchas se aferran a cada señal posible. Para Armas, el partido puede tener tensión, paridad, penales y una noche especial de Messi.