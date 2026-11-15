En otro golpe a su protagonismo en el fútbol europeo, Italia perdió 4-1 ante Bélgica y quedó eliminada de la UEFA Nations League. La Azzurra necesitaba apenas un empate para clasificarse a los cuartos de final en su visita a Bruselas, pero en cambio fue superada con claridad por los Diablos Rojos, que se colaron entre los ocho mejores y dejaron a la cuatro veces campeona del mundo tercera en el Grupo A1, un nuevo fracaso que se suma a las últimas ausencias en Mundiales.

El equipo de Roberto Mancini comenzó en ventaja con un gol de Pio Esposito, a los 11 minutos, pero la reacción belga fue inmediata: Maxim De Cuyper empató cuatro minutos después y luego Dodi Lukebakio dio vuelta el resultado a los 22. Justo antes del descanso, Jérémy Doku amplió la diferencia antes del descanso y, ya cerca del final Diego Moreira sentenció el 4-1 en el tramo final. Para colmo, en tiempo adicionado Esposito tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal, pero el arquero Senne Lammens le contuvo el remate.

Con esta dura derrota, a la Azzurra no le terminó valiendo la gran victoria ante Francia en la fecha pasada y terminó tercera en su grupo, con 10 puntos, mientras que Les Bleus finalizaron primeros con 13 y Bélgica avanzó a cuartos de final con 12. Otra competencia internacional con una frustración para Italia, que luego de ver por televisión un Mundial por tercera vez consecutiva sigue en busca de un renacer futbolístico que todavía no aparece.