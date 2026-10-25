Se pusó en marcha el Gran Premio de Estados Unidos, prueba que podría entregar a un nuevo campeón de Fórmula 1 este mismo domingo. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position que lo posicionó por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar. El italiano de 20 años podría adueñarse de la corona si gana la carrera, que se disputará en Austin en el estado de Texas

Kimi movió muy bien y con un ritmo impresionante enseguida empezó a sacar ventaja. Verstappen no tuvo una buena largada y perdió el segundo lugar en manos de Leclerc. Colapinto escaló al 19° lugar al superar a Bottas en los primeros metros y va por Pérez.

Vuelta 3

Ya apareció un Virtual Safety Car y varias banderas amarillas porque la pista quedó muy sucia tras un toque en cadena entre Alonso, Albon y Ocon. Antonelli manda cómodo, con ya más de dos segundos de ventaja sobre Verstappen, que recuperó lo que perdió en la largada en el cierre de la vuelta inicial y pasó a Leclerc. Detrás, Hamilton, Hadjar, Russell, Piastri, Norris, Lawson y Bearman. Colapinto está 20° porque lo superó Bortoleto y su compañero Gasly, 11°.

Vuelta 5

Colapinto avisa que está preocupado por el rendimiento del auto en las rectas, pero que no tiene daños en su Alpine. El argentino, que había superado a Bottas en la largada y trepado al 19° puesto, volvió al 20° lugar tras perder terreno con Bortoleto. Adelante, Antonelli cada vez más líder, seguido por Verstappen y Leclerc.

Vuelta 7

Colapinto pasó a Pérez y está 19°, a poco más de un segundo del Williams de Sainz. Antonelli sigue ampliando la diferencia, pero el primer lugar no le alcanza para asegurar el título, porque necesita que Hamilton, que va cuarto, caiga al quinto lugar y que Russell, que está sexto, terminé noveno, como mucho. El británico, encima, está bajo investigación por adelantar un auto por fuera de la pista.

Russell, que sigue sexto, recibió cinco segundos de penalización por salirse de la pista y sacar ventaja. Una buena noticia para su compañero Antonelli, que sigue cómodo adelante. Colapinto superó a Sainz, pero poco le duró la alegría. Porque el español, que tiene gomas blandas, recuperó rápidamente el 18° puesto. El argentino, con duras, igual sigue muy cerca y con buen ritmo. Cuando ya pasaron diez vueltas.

Verstappen fue el primero en entrar a boxes, cambio por otro juego de gomas blandas y regresó octavo a la pista, detrás de los McLaren. Antonelli ahora manda con por 4 segundos sobre Leclerc y más de 8 segundos sobre Hamilton. Los neumáticos blandos están sufriendo demasiado en el asfalto de Austin y ya varios de los pilotos que largaron con esos componentes siguieron a Verstappen y pasaron por boxes. Hamilton puso medios y ahora está noveno, detrás de Lawson. También entró Leclerc, que quedó sexto.

Con los ingresos a boxes cambiaron algunas posiciones adelante. Antonelli sigue con ritmo sostenido en el primer lugar, escoltado por Hadjar, Russell (con la penalidad pendiente), Norris, Verstappen, Leclerc y Hamilton. Colapinto, que sigue con las gomas duras del principio, aún no puede con Sainz. Gasly está octavo, pero los comisarios investigarán un toque que tuvo con Bearman. Ya se cumplieron 16 vueltas.

Vuelta 19

Colapinto trepó algunas posiciones porque Sainz y otros pilotos hicieron sus paradas. El argentino está 15°, a unos siete segundos de Bortoleto. Verstappen ya recuperó parte del terreno que había cedido al entrar a boxes y está tercero detrás de Antonelli, líder cómodo en pista, y Hadjar. Russell sigue cuarto y detrás giran los Ferrari de Leclerc y Hamilton.

Vuelta 23

Colapinto es uno de los pocos que aún no hicieron su parada. El argentino, que sigue con los neumáticos duros de la largada, está 14° detrás de Bortoleto. Russell se fue a boxes, puso gomas duras y regresó décimo, detrás de Gasly. Con el británico en esa posición y Hamilton quinto, Antonelli acaricia el título.

Vuelta 25

La carrera tiene nuevo líder, porque Antonelli entró a boxes y Verstappen heredó la punta. El italiano volvió cuarto, con gomas duras, y tiene adelante a Leclerc.

Trompo de Colapinto en la curva 1 en la vuelta 26, por un toque con Lindblad cuando el británico estaba superando al Alpine. El argentino, que además fue superado por Ocon y cayó al 16°, quedó con el auto muy dañado. Pero le dicen que siga en pista, a pesar de que está incómodo y no puede controlar bien el coche.

Vuelta 29

Verstappen sigue liderando en pista, pero las gomas medias que puso en su primer ingreso a boxes no le durarán hasta el final y se queja que el auto es inmanejable. Atrás, Leclerc y Antonelli pelean por el segundo puesto: apenas 1 segundo 1 décima separan al italiano del monegasco. Hamilton está cuarto, Norris, quinto, Hadjar sexto, Piastri séptimo y Russell octavo.

Vuelta 31

Los comisarios avisan que no habrá investigación por el toque de Lindblad a Colapinto, que condicionó demasiado la carrera del argentino. Mientras, el pilarense sigue con problemas para controlar el auto, ya recibió un par de advertencias por irse de los límites de la pista y cayó al 18° lugar.

Antonelli recuperó la punta, con una buena maniobra sobre Leclerc y poco después de que Verstappen cayera al quinto lugar tras hacer su segunda parada en boxes. El italiano manda escoltado por los dos Ferrari (Hamilton está tercero). Colapinto sigue sufriendo y perdiendo ritmo y está 19°, en la vuelta 32.

Vuelta 37

Se terminó la carrera para Colapinto. Desde boxes, le piden al argentino que se meta en boxes para retirar el auto.

Se terminó la carrera para Colapinto. Desde boxes, le piden al argentino que se meta en boxes para retirar el auto. Cuarta carrera al hilo sin puntos para Franco -Azerbaiyán, Bahréin (en Malasia) y Singapur- y tercera de esa cuatro que no pudo ver la bandera a cuadros.

Ya sin Colapinto en pista, Antonelli sigue mandando en pista con una enorme ventaja sobre Norris, que está segundo ahora tras las nuevas detenciones de los Ferrari. Tercero está Verstappen, a 1 segundo 7 décimas del vigente campeón. Y detrás aparecen Leclerc, Hadjar, Hamilton, Piastri, Russell (aguantando el octavo que lo mantiene con chances de pelear el título), Lawson y Gasly.

Vuelta 44

Con Antonelli inalcanzable, lo más emocionante de la carrera es la pelea por el segundo puesto entre Norris y Verstappen, que presiona cada vez más al vigente campeón. Mientras que Leclerc, con un ritmo impresionante y el récord de vuelta en su poder, está cada vez más cerca del neerlandés y parece decidido a meterse en la discusión por el segundo lugar.

La Previa

El Gran Premio de Estados Unidos podría entregar a un nuevo campeón de Fórmula 1 este mismo domingo. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position que lo posicionó por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar. El italiano de 20 años podría adueñarse de la corona si gana la carrera, que se disputará en Austin en el estado de Texas y comenzará a las 17 (hora de Argentina).

El argentino Franco Colapinto ya había iniciado el fin de semana con la certeza de que largaría desde el fondo de la grilla el domingo y trabajó durante las tres prácticas en el ritmo de carrera con la idea de recuperar posiciones a lo largo de los 56 pautados en el Circuito de las Américas. Largará 21°, apenas por delante de un Gabriel Bortoleto que tuvo una penalización mayor con su Audi y comenzará 22°.

En ese contexto, quedó con el 13° registro de la Q1 aventajando a su compañero Pierre Gasly que fue 14. En Q2, la primera vuelta de ambos puso al francés por delante con apenas una décima de diferencia. En el siguiente intento de esa sesión, Gasly fue más veloz pero no logró pasar a Q3 y quedó eliminado en el 11° lugar.

La grilla de partida para el GP de Estados Unidos

De todos modos, el francés de Alpine comenzará 10° a raíz de la sanción de cinco puestos que pesa sobre Arvid Lindblad (14°). El Racing Bulls de Liam Lawson estará en el 9° cajón de la grilla.

“Fue una qualy rara. Nos estuvo costado mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto. Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco. Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás", afirmó el oriudo de Pilar.

Cómo es el circuito del GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 corrió por primera vez en el Circuito de las Américas (COTA) en 2012, en el Gran Premio de Estados Unidos, y como era de esperar, más del 100.000 espectadores llenaron el circuito y presenciaron el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su fichaje por Mercedes en 2013. Las curvas del COTA tienen similitudes con las de otras pistas: las 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone o las curvas S de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. Por otro lado, la subida que desemboca en la ancha curva 1 siempre ofrece emocionantes adelantamientos.

Longitud del circuito: 5,513 km.

Primer Gran Premio: 2012

Número de vueltas: 56

Distancia de carrera: 308,405 km.

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169