James Rodríguez cerró una de las etapas más importantes de su carrera. El mediocampista colombiano anunció su retiro de la Selección de Colombia después de casi 15 años defendiendo la camiseta que convirtió en uno de los grandes símbolos del fútbol de su país.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo video acompañado por imágenes de distintos momentos de su trayectoria con el conjunto cafetero. Allí, con un mensaje dirigido a los hinchas, confirmó una decisión que marca el final de una extensa historia con la camiseta número 10.

“Llegó el momento”, expresó James al comenzar su despedida. Y agregó: “Defender los colores de la selección de Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida”.

El futbolista recordó los años compartidos con la Selección, desde sus primeros pasos hasta convertirse en capitán y referente. Habló de los Mundiales, los goles, las grandes victorias y también de las derrotas que marcaron su recorrido.

“Nunca imaginé vivir todo lo que vivimos juntos: mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes”, manifestó.

James también destacó que cada vez que ingresó a una cancha sintió que representaba mucho más que a sí mismo. “No jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros y por millones de colombianos que soñaban con nosotros”, señaló.

A lo largo de su mensaje, el mediocampista hizo especial hincapié en el significado de haber llevado la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad, entendiendo el significado de representar a Colombia. Hubo días buenos y otros malos, pero nunca dejé de sentir los colores”, sostuvo.

James también hizo una reflexión sobre el legado que deja después de tantos años con la camiseta cafetera. Según explicó, siempre tuvo como objetivo dejar a la Selección “más arriba de donde la encontré”.

“Viendo el camino recorrido, siento que lo conseguí”, afirmó. Sin embargo, rápidamente aclaró que ese recorrido no fue una conquista individual, sino el resultado del trabajo de una generación que volvió a despertar la ilusión de todo un país.

“No fui solo yo. Fue una generación completa de compañeros y todo un país que volvió a soñar en grande”, expresó.

El mensaje final estuvo dedicado a su familia, sus compañeros y a todos los colombianos que lo acompañaron durante su carrera. También tuvo palabras para los futbolistas que tomarán el lugar de la generación que él encabezó.

A las nuevas generaciones les deseó “lo mejor” y les dejó un pedido especial: “Que entiendan el privilegio de vestir la camiseta y que la defiendan con el alma”.

James se despide de la Selección colombiana con la tranquilidad de quien siente que entregó todo por la camiseta. “Me voy tranquilo, sabiendo que lo di absolutamente todo”, aseguró en el cierre de un mensaje que marcó el adiós de uno de los grandes referentes del fútbol colombiano de las últimas décadas.

Después de casi 15 años, el número 10 decidió cerrar su historia con Colombia. Una historia de goles, capitanía, grandes torneos, momentos inolvidables y una camiseta que, según sus propias palabras, siempre llevó con orgullo.