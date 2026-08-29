En homenaje al deportista neuquino, este sábado se realizó en Neuquén Capital la “1ª Expo Deportes” que contó con la presencia del periodista Gonzalo Bonadeo como coordinador de una distendida y apasionante charla junto a referentes provinciales.

Javier Carriqueo, atletismo; Iñaki Basiloff, natación, y Gisella Bonomi, handball, subieron al estrado junto al profesional de la comunicación para compartir sus caminos de inspiración y esfuerzo personal hasta convertirse en atletas de elite.

Gonzalo Bonadeo tuvo a su cargo la entrevista con los neuquinos Gisella Bonomi, Javier Carriqueo e Iñaki Basiloff. Foto: Anahí Cardena.

Debajo del escenario, el gobernador neuquino Rolando Figueroa siguió de cerca cada momento en compañía del intendente, Mariano Gaido, y demás funcionarios. Al término de la entrevista, los funcionarios hicieron entrega de plaquetas recordatorias a los visitantes.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en compañía del intendente de la Capital provincial, Mariano Gaido, en la primera fila de la entrevista pública. Foto: Anahí Cardena.

Previamente, en la antesala a lo que sería la consagración de Las Leones en el Mundial de hockey ante Países Bajos, Bonadeo había mantenido una comunicación directa con su programa de TyC Sports, haciendo referencia hacia su presencia en la Expo y anticipando lo que será la llegada de la Copa Davis a Neuquén en el mes de septiembre.

Los preparativos para el gran evento en el Ruca Che fue el gran tema en diferentes charlas en el salón principal de la Ciudad Deportiva. Uno de los más interesados en los pormenores fue el ex futbolista Carlos Mac Allister, quien también llegó especialmente para la Expo.

Carlos Mac Allister, ex futbolista profesional y dirigente deportivo, fue otro de los visitantes a la Expo Deportes de Neuquén. Foto Anahí Cardena.

Los grandes inspiradores

Entre los invitados especiales estuvieron en primera fila José Luis Lozano, patinador de velocidad que conquistó al mundo en los Panamericanos de 1987, junto a Rosana Sastre.

El hito deportivo de ambos, llegando a medallas doradas en Indianápolis, fue lo que inspiró a institucionalizar el “Día del deportista neuquino” que desde el 2026 se celebrará cada 12 de agosto.

Los dos patinadores fueron ovacionados por los presentes y se mostraron emocionados por el reconocimiento.

El básquet fue una de las disciplinas deportivas que tuvo su espacio en las canchas de la Ciudad Deportiva de Neuquén Capital. Foto: Anahí Cardena.

Mientras tanto, y de manera paralela, en las diferentes canchas y gimnasios del lugar se desarrollaron actividades con la presencia de jóvenes neuquinos que le dan vida a la actividad deportiva de los clubes. Entre ellas estuvo el básquet que en su modalidad 3 vs 3 ha captado mucho interés y ha tenido a esta misma ciudad como sede de importantes torneos.