Gonzalo Bonadeo fue uno de los principales actores en la 1ª Expo Deportes de Neuquén que se desarrolló este sábado en la Ciudad Deportiva de la capital provincial.

El periodista tuvo a su cargo una entrevista pública conjunta con los regionales Javier Carriquero, Iñaki Basiloff y Gisella Bonomi, pero antes dejó su mirada sobre diferentes temas.

Conocedor, como pocos, de los procesos olímpicos, Bonadeo elevó el valor de los clubes y las escuelas como espacios genuinos de desarrollo para los menores. “El deporte del país se entiende sólo a partir de ello. Los clubes y las escuelas siguen generando el espacio para que los pibes hagan lo suyo”, expresó ante los micrófonos de "24/7 Canal de Noticias".

La falta de continuidad en las políticas deportivas nacionales ha llevado el desarrollo del talento individual por un camino muy sinuoso, aunque el profesional destacó que hasta los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 había existido un buen reclutamiento nacional. “No se mantuvo lo hecho hasta ese momento por las malas políticas. La ausencia política porque no la hubo directamente después de eso”, analizó.

Su recuerdo de la proeza Lozano

Y al tanto del suceso que le dio origen al “Día del deportista neuquino” que fue la consagración panamericana de José Luis Lozano en el patín carrera de Indianápolis 1987, Bonadeo resaltó aún más el valor de las medallas conquistadas.

El periodista Gonzalo Bonadeo y su recuerdo de la conquista panamericana del neuquino José Luis Lozano. Foto: Anahí Cardena.

“En lo personal eran mis inicios en el diario La Nación y lo recuerdo como un impacto fuerte. Eran tiempos en los que no nos preguntábamos cómo nos iba a ir en el patín carrera, sino en cuántas medallas íbamos a ganar”, recordó.

El paso de los años ha hecho que lo ganado por los neuquinos, también de Rosana Sastre, se realce aún más. “Perdimos la cultura alrededor de eso. Hoy Colombia te pasa por arriba, Chile, Brasil a veces te gana”, explicó.

Y a modo de cierre y deseo personal sintetizó lo que sería un gran estímulo para las próximas generaciones: “Lo ideal sería que el deporte sea algo transversal a la política, que no importe quién esté al mando”.