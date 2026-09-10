En un movimiento que sin dudas sacude al fútbol colombiano, James Rodríguez será nuevo jugador de Atlético Nacional. El capitán y referente de la selección de Colombia, que no tenía club luego de su último paso por el Minnesota United de la Major League Soccer, optó por retornar al fútbol de su país, donde no juega desde el año 2007. El conjunto de Medellín trabaja contrarreloj para completar su traspaso antes del cierre del mercado, pero la incorporación del '10' es un hecho.

Según informaron los periodistas colombianos Felipe Sierra y Juan David Londoño, el acuerdo está hecho y Atlético Nacional ya dio alguna pista en las publicaciones de redes sociales en la última hora, como el posteo en X que invita a los hinchas al estadio en la "10ma fecha de Liga", subido a las 10.10 de hoy, 10 de septiembre. Si bien los detalles de la duración del contrato y el salario que tendrá Rodríguez no han sido revelados, el capitán de la selección cafetera descartó la negocación con el Avellino de Italia y acordó su llegada al Verde de la Montaña.

Hasta hace unos días, la llegada de James Rodríguez a la Serie B de Italia eran concretas y al volante le llegó una propuesta, que consideró baja. Ahí entró Atlético Nacional, que habría superado la oferta contractual de 1.200.000 euros al año del elenco europeo y el jugador de 35 años, ante la chance de estar cerca de su familia y las mayores chances de prolongar su carrera para llegar en actividad a la Copa América de 2028, aceptó. De oficializarse, el regreso de James significaría su vuelta al fútbol colombiano luego de 18 años, desde que dejó Envigado FC para ir a Banfield de Argentina.