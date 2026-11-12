Después de siete años, el Rally Mundial volverá a la Argentina en 2028, con la provincia de Córdoba como sede. La noticia fue comunicada por Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), a través de un video institucional que el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales. “VUELVE EL RALLY A LA ARGENTINA. Hechos, no palabras”, escribió el mandatario.

El regreso será posible a partir de un acuerdo plurianual entre la FIA y el Gobierno de Córdoba. Sin embargo, antes de su incorporación al calendario mundialista habrá una instancia clave: en marzo de 2027 se disputará un Rally Candidato, como parte del Campeonato FIA CODASUR, una carrera de demostración en la que representantes de la organización evaluarán las condiciones deportivas, operativas, de seguridad e infraestructura para asegurarle a Argentina el lugar en el campeonato.

Córdoba se prepara para recuperar el Rally Mundial

La planificación contempla recuperar algunos de los tramos más emblemáticos de la competencia, entre ellos el histórico El Cóndor. Además, está prevista la creación de un espacio denominado WRC Arena en el predio deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes, donde funcionarán el parque de asistencia y distintas actividades para los espectadores. La última edición del Rally Mundial en la Argentina se disputó en 2019. Desde entonces, el país permaneció fuera del calendario de la categoría, por lo que el regreso previsto para 2028 marcará la vuelta de una de las pruebas más tradicionales del campeonato.