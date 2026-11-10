El neuquino Esequiel Klein tuvo un fin de semana perfecto en el marco de la séptima fecha del Campeonato Regional de Rally 2026, que organizaron en forma conjunta el municipio de Cervantes, la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la Federación Regional Once que se corrió por caminos aledaños a la locadidad del alto valle rionegrino.

Aseguró el título en la A6 de manera anticipada y después se quedó con la clasificación general del Rally de Cervantes a bordo de su Ford Ka. En tanto, Sergio Fernández al comando de también un Ford Ka, ganó la categoría A8 y el chubutense de Esquel, Omar Kovacevich con un Ford Fiesta, se impuso en la divisional RC5, completaron el podio en el exigente recorrido.

Desde el cuarto al décimo puesto se escalonaron Marcos Craievich (VW Gol, A8), Paolo Angeloni (Ford Fiesta, RC5), Federico Fernández (Peugeot 206, RC5), el local Claudio Simonelli (VW Gol y ganador de la A7), Jorge Escalante (VW Gol, A6), Pablo Díaz (Ford Fiesta, vencedor de la N2) y Felipe Debasa (Renault Clio, dueño de la RC5L).

Los 8 ganadores en Cervantes: Esequiel Klein (A6), Omar Kovacevich (RC5), Claudio Simonelli (A7), Sergio Fernández (A8), Emilio Vega (N1), Erick Regliner (A1), Pablo Díaz (N2) y Felipe Debasa (RC5L)

Fotos y flyers: Locos x el Rally