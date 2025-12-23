La dirigencia de Deportivo Rincón confirmó este lunes que llegó a un acuerdo y ya son nuevos nuevos jugadores de la entidad, el colombiano Jair Julio Blanco y el chileno Alexis Joel Valencia Castro, ambos delanteros, que se sumarán al plantel que orienta el mendocino Pablo Castro con vistas a la participación del elenco neuquino en el Torneo Federal A 2026.

Blanco, de 28 años (14 de marzo de 1997), oriundo de Apartadó, un municipio de Colombia, ubicado en la subregión de Urabá en el departamento de Antioquia, de 1,71 metros, 72 kilos, se desempeñó en el último tiempo en Club Patagonia de Neuquén capital, delantero veloz con gol que ha causado buena impresión en el fútbol provincial, que lo catapultó a la categoría superior. En sus antecedentes se inició en Tigres FC de Bogotá la capital colombiana, luego pasó por el Club Deportivo Parrillas One de San Pedro Sula de Honduras y el Furia Verde F.C de León Guanajuato en México.

También tuvo un paso por la selección Sub-20 de sus país, donde fue compañero de Luis Fernando Díaz ex Liverpool de Inglaterra y actualmente en Bayern Múnich de Alemania y de Jhohan Sebastián Romaña, actualmente en San Lorenzo de Almagro, que está en el radar de River Plate y que además tienen un vínculo de amistad por haber compartido niñez y adolescencia en la misma ciudad.

El colombiano Blanco con la casaca de Patagonia, nuevo refuerzo de El León del Norte. Foto: Camila Airoldes

Otro que se sumará al elenco de Rincón de los Sauces será el chileno Alexis Joel Valencia Castro, el delantero de 24 años nacido en Valparaíso el 8 de febrero de 2001, viene de jugar en Santiago Wanderers con pasos por Deportes Provincial Ovalle, en la ciudad del mismo nombre en la Región de Coquimbo, Deportivo Trasandino de Los Andes también de Valparaíso y San Luis de Quillota.

Ha sido internacional con la selección Sub-17 de Chile, jugó el Campeonato Sudamericano de la categoría en su país de 2017, fue clave en la clasificación al Mundial de la división que se jugó el mismo año en la India, torneo que no podría jugar debido a una lesión.

Con 17 años, fue campeón de clubes de dicha categoría, donde fue el goleador del torneo nacional, fue elegido como el jugador destacado de la final al anotar en 2 oportunidades en el partido contra Colo Colo, gracias a esto pasó de inmediato al primer equipo y firmó su primer contrato como futbolista nacional.

El delantero chileno Alexis Joel Valencia Castro, con un gran pasado en las selecciones juveniles de Chile, confirmado en Deportivo Rincón para el Torneo Federal 2026

​La semana pasada el elenco de la Liga de Fútbol de Neuquén había confirmado al lateral o volante Matías Ezequiel Carrera y el delantero entrerriano Jorge Rossi.