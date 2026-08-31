Después de volver a la victoria ante Banfield el pasado fin de semana, River oficializó la venta de Joaquín Freitas al Flamengo. El jugador de 19 años ya dejó el país rumbo a Río de Janeiro para reforzar al elenco brasileño, que pagó 15 millones de dólares por el 80% de su pase. El delantero, que estuvo en el banco del Florencio Sola este domingo ante el Taladro, habló ante los medios antes de partir a Brasil para empezar una nueva etapa en su carrera.

Sobre su experiencia en River, que duró 35 partidos, Freitas expresó gratitud con el Millonario y entusiasmo por su futura aventura en el fútbol brasileño. "Creo que fue todo muy positivo, lo disfruté mucho. De la gente, del club, de todo, estoy muy agradecido. Esto de Flamengo se dio muy rápido, pero a disfrutar también de esta oportunidad", dijo.

Además, también tuvo palabras para Eduardo Coudet, con el que más partidos tuvo en su paso. Ahí evitó polemizar en la pregunta sobre la posición donde jugó y se limitó a elogiar el trato que tuvo el DT con él: "Él y su cuerpo técnico siempre diez puntos. Me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero siempre mi intención fue sumar de donde toque. Si así lo veía el técnico era porque pensaba que me podía desarrollar en otra posición. Solo tengo agradecimiento para con él y todo su cuerpo técnico".

Cabe destacar que River no recibirá todo el dinero del traspaso de Freitas, sino que la suma de 15 millones contempla bonos por objetivos. Por ahora, son USD 10 millones los que llegan a Núñez, de los cuales uno será para Acassuso, el club que lo formó. El Millonario deja ir a una gran promesa, pero se queda con una buena cifra en mano y conserva un porcentaje de venta futura en caso de una nueva venta.