Buena presentación de Leonardo Ponzio como técnico de River, ganando el cruce de la 7ª fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2026 3 a 2 en su visita a la cancha de Banfield que tuvo presencia de las dos hinchadas y permitió que la cabecera millonaria ovacionara al ex mediocampista central cuando salió a la cancha.

"Mis momentos de tomar decisiones en River fueron cada vez más locos. Me debo a este club y estoy para poner la cara", declaró el técnico en conferencia de prensa posterior, su primer contacto público desde que asumió el interinato.

Por ascendencia en los últimos años exitosos en los diferentes planteles, el santafesino se ganó un lugar en las banderas de los ídolos modernos riverplatenses, pero nadie imaginaba su desembarco al cuerpo técnico principal tras el alejamiento de Eduardo Coudet por los malos resultados.

En su primer partido como DT, Leonardo Ponzio tocó pocas piezas en el equipo titular de River para visitar a Banfield.

Y en relación al último 11 que ordenó el Chacho, Ponzio tocó una sola pieza: Fausto Vera por un afectado Aníbal Moreno que no llegó en plenitud a la cita. "Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando, pero es por el trabajo que se venía haciendo", dijo el debutante.

Todo lo demás permaneció inalterable en el equipo titular, incluso la titularidad de Lucas Martínez Quarta que sigue siendo el punto individual más flojo del equipo.

Las dudas en la zaga central de la defensa quedarán como tarea semanal en el predio de Ezeiza para el nuevo DT que podría haber llegado para quedarse.

Estrategia

Aunque la apuesta de la dirigencia fue sumarlo al ex capitán para ganar tiempo en la búsqueda del verdadero sucesor de Coudet, con el paso de las horas quedó la expectativa por una buena racha del River de Ponzio para poder ratificarlo como definitivo en el mediano plazo.

Ante la consulta en relación al tema, el profesional fue escueto y muy cotundente: "Es un interinato, después se verá". "La palabra fue interinato así que habrá que respetarlo. Todos los históricos que quieran estar conmigo en el cuerpo técnico bienvenidos serán", amplió.