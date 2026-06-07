El paso de la Argentina por College Station dejó cosas importantes más allá de la victoria por 2 a 0 ante Honduras: que no hubo lesiones que lamentar y los estrenos absolutos en la Selección Mayor para el arquero Santiago Betrán (River), el defensor Nicolás Capaldo (ex Boca), el mediocampista Tomás Aranda (Boca) y el delantero Joaquín Freitas (River).

Los últimos minutos de un amistoso con reemplazos liberados y sin límites de ventana, le dieron el contexto ideal al técnico Lionel Scaloni para premiar a cuatro de los que están en la concentración, pero no en la lista de 26 nombres definitivos para la defensa del título.

Lo del 1 Millonario se esperaba para el martes contra Islandia, pero el trámite del juego lo adelantó. Capaldo puja con Agustín Giay por meterse entre los 26 por el lesionado Leonardo Balerdi y los juveniles Aranda y Freitas viven un sueño mirando hacia el futuro.

En deuda

Los que siguen estando en deuda en la Selección son Thiago Almada y Giovani Lo Celso. Ambos titulares en esta primera parada, aportaron muy poco mientras permanecieron en cancha.

La formación inicial de la Argentina ante Honduras para el amistoso que se jugó en College Station.

La contratacara de lo hecho por Giuliano Simeone, más allá del gol, el actual jugador del Atlético Madrid dejó muy buenas sensaciones recorriendo el andarivel derecho. No fue así cuando inició por izquierda a pedido del técnico.

Y por último, el regreso de Cristian Cuti Romero quien sufrió una distensión de ligamentos en la rodilla el 12 de abril pasado. El marcador central sumó sus primeros 13 minutos de fútbol mirando ya hacia el debut mundialista contra Argelia en Kansas el 16 de junio.