La pelota, los goles y la vida de futbolista profesional quedaron en un segundo plano para Jonatan Gómez. El mediocampista atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y decidió contar públicamente el infierno que vivió por su adicción a las apuestas online, una problemática que, según reconoció, terminó afectando su carrera, su familia y su situación económica.

En una entrevista con el periodista Roberto Caferra, en el programa Radiópolis de Radio 2 de Rosario, el futbolista habló sin filtros sobre su lucha contra la ludopatía y dejó un testimonio estremecedor. Aseguró que lleva cuatro meses sin apostar, que está medicado y bajo tratamiento, pero que las consecuencias de lo ocurrido todavía están lejos de desaparecer.

“Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Estoy en un proceso con mi familia en el cual está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, confesó Gómez.

El jugador, que actualmente pertenece a Sarmiento de Junín y que tuvo pasos por clubes como Racing y Argentinos Juniors, reconoció además que mantiene una deuda de 50 mil dólares con una plataforma ilegal de apuestas y que el conflicto derivó en una denuncia por supuestas extorsiones.

“Esto es una droga”

Gómez no dudó cuando le preguntaron si se considera una persona ludópata.

“Sí, sí, sí...”, respondió.

El futbolista ubicó el comienzo de su problema en 2020, después de regresar del fútbol brasileño, donde había jugado en Sport Recife, para incorporarse a Argentinos Juniors. Allí, las apuestas online comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida.

Lo que inicialmente podía parecer un entretenimiento terminó transformándose en una adicción que comenzó a modificar su comportamiento y sus vínculos más cercanos.

“Te distrae, no solamente en tu trabajo, sino en el día a día, te cambia el humor, te cambia tu personalidad”, relató.

Con el tiempo, sus seres queridos empezaron a notar que algo había cambiado. Amigos y familiares le preguntaban qué le sucedía, mientras él intentaba ocultar una situación que cada vez se volvía más difícil de controlar.

“Hay momentos que ahora me siento a hablar con amigos que hoy los estoy recuperando y me decían: ‘Che, Jony, vos no estabas’. Y yo no me daba cuenta o me escondía”, explicó.

También contó que su esposa comenzó a advertir los cambios de conducta: “Mi mujer me decía: ‘Jony, ¿qué te pasa?’. Me irritaba todo el tiempo, porque te lleva a eso”.

Para Gómez, una de las características más peligrosas de la ludopatía es precisamente su capacidad para avanzar en silencio.

“Esto es una droga. Esto quiero que lo tengan claro también la gente, que es como una droga. Es más silencioso, porque yo hoy puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta que yo estoy jugando”, sostuvo.

Una deuda que todavía pesa

El problema no quedó solamente puertas adentro de su familia. La situación económica también se volvió crítica.

Según el relato del futbolista y la información vinculada a la denuncia que presentó, la deuda inicialmente habría sido de 50 mil dólares producto de una mala racha en una plataforma clandestina de juegos online, donde apostaba principalmente en la ruleta y otros juegos de azar.

El conflicto escaló hasta llegar a la Justicia. Gómez denunció haber sido extorsionado y señaló que fue obligado a firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda que, según su denuncia, llegó a los 505 mil dólares.

Sin embargo, el fiscal Aquiles Balbis decidió desestimar la denuncia por extorsiones al considerar que no existían elementos suficientes para continuar con la investigación.

Como consecuencia del conflicto, además, fueron embargados bienes y recursos vinculados al futbolista, entre ellos una casa, un departamento, un automóvil y sus cuentas bancarias.