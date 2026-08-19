El municipio de Cipolletti presentó este martes, en la Sala de Conferencias, el anteproyecto del Street Park y Pump Track que se planifica desarrollar en la intersección de Belgrano y Arenales.

La actividad estuvo abierta a toda la comunidad, con el objetivo de escuchar aportes e ideas que permitan enriquecer la propuesta. El director general de Deportes, Leandro Domini, explicó que se trató de una presentación sencilla y cercana, y que en base a las opiniones de los vecinos se elaborará el pliego para luego licitar la obra.

El proyecto contempla un Street Park de nivel internacional, con 870 m² de playones y un total de 1.500 m² de superficie, apto para patinetas, patines en línea, rollers y bicicletas. Diseñado especialmente para deportes sobre ruedas, ofrecerá condiciones óptimas de terreno y seguridad, promoviendo la actividad física, la recreación y la integración comunitaria.

La instalación fue pensada para brindar un espacio adecuado a niños, jóvenes y adultos, donde puedan realizar trucos y piruetas en un entorno seguro. De esta manera, se busca consolidar un ámbito deportivo de referencia en la ciudad, que además fortalezca la participación ciudadana y el uso del espacio público.

El municipio destacó que la iniciativa forma parte de las políticas de infraestructura urbana orientadas a la juventud y al deporte, y que la construcción del Street Park y Pump Track permitirá sumar un nuevo atractivo a Cipolletti, integrando a la comunidad en torno a la práctica de disciplinas urbanas.