Bangladesh, con una población que supera los 70 millones, se destaca por un fervoroso apoyo a la Selección argentina y a Lionel Messi, quien se ha convertido en un ídolo nacional para gran parte de su población. Esta pasión futbolística contrasta con la compleja realidad que atraviesa el país asiático, que enfrenta su peor crisis política y social en décadas.

La historia de Bangladesh está marcada por su independencia en 1971, tras un sangriento conflicto con el Reino Unido y la posterior guerra de liberación de Pakistán. Este proceso dejó profundas heridas, como el asesinato de su fundador y la prolongada construcción de una identidad nacional propia.

Actualmente, el país vive un momento de gran inestabilidad. La caída política de la primera ministra Sheikh Hasina, quien fue recientemente condenada a muerte, ha desatado una crisis política sin precedentes. Además, Bangladesh lidia con la problemática de los refugiados rohinyás y una economía basada principalmente en la industria textil, que sostiene buena parte de su actividad económica pero no logra aliviar la situación social.

El deporte como refugio en tiempos de crisis

Bangladesh, fan de Messi y en plena crisis política y económica

A pesar de estas dificultades, el vínculo con Argentina y Messi permanece intacto. Millones de bangladesíes celebran cada gol del astro argentino como si fuera propio, reflejando un fenómeno cultural que une a dos países muy distintos pero conectados por la pasión por el fútbol.

Este vínculo singular invita a comprender que, incluso en contextos de crisis y conflicto, el deporte puede ser un puente de identidad y esperanza para comunidades enteras, que encuentran en figuras como Messi un motivo para celebrar y soñar.