La previa del cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 está marcada por la expectativa deportiva, pero también por la memoria. En medio de ese clima especial, Gianinna Maradona compartió un emotivo homenaje dedicado a Diego Maradona, un gesto que rápidamente conmovió a miles de fanáticos en las redes sociales.

El enfrentamiento entre ambas selecciones remite inevitablemente a la histórica tarde del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol. Aquella victoria por 2-1 quedó inmortalizada por la "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo", dos jugadas que todavía permanecen en la memoria de los argentinos.

En ese contexto, Gianinna Maradona eligió su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes familiares junto a su padre. Sin mencionar el partido frente a Inglaterra, la empresaria acompañó el álbum con una frase breve, pero cargada de sentimiento: "Mi vida entera".

Las fotografías muestran distintos momentos de la intimidad de Diego Maradona junto a sus hijas, Gianinna y Dalma Maradona, durante la infancia de ambas. También aparecen escenas del exfutbolista disfrutando de su rol como abuelo con Benjamín Agüero, además de otros recuerdos familiares correspondientes a diferentes etapas de su vida.

La publicación no tardó en viralizarse y recibió miles de comentarios de seguidores que interpretaron el mensaje como un homenaje especial en la antesala del duelo entre Argentina e Inglaterra. Muchos usuarios recordaron la enorme influencia que tuvo Maradona en los Mundiales y el significado que aún conserva su figura para varias generaciones.

Gianinna Maradona recordó a su papá

Cada vez que ambos seleccionados vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo, el nombre de Diego Maradona ocupa un lugar central entre los recuerdos de los hinchas. Su actuación en 1986 continúa siendo una referencia inevitable cuando se habla de este clásico, considerado uno de los más emblemáticos de la historia del fútbol.

Mientras la Selección Argentina se enfoca en conseguir el pase a una nueva final del Mundial 2026, el emotivo posteo de Gianinna Maradona volvió a demostrar que el legado del Diez sigue más vigente que nunca. En la previa de otro capítulo frente a Inglaterra, el recuerdo de Diego Maradona volvió a unir a los argentinos a través de la emoción.