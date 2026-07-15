José Antonio Neme, periodista y conductor chileno de Mega, se convirtió en tendencia luego de defender públicamente a la Selección Argentina durante una emisión del programa Mucho Gusto. En la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, aseguró que no entiende la "argentinofobia" y manifestó su deseo de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni vuelva a consagrarse campeón.

La intervención ocurrió en la televisión chilena y rápidamente fue replicada en redes sociales de Argentina y otros países. Sus declaraciones destacaron tanto el rendimiento futbolístico del seleccionado como aspectos culturales y sociales del país, lo que generó una amplia repercusión.

Actualmente, el video continúa viralizándose mientras la expectativa crece por el partido entre Argentina e Inglaterra, una de las semifinales más esperadas del torneo.

José Antonio Neme sorprendió con una defensa pública de Argentina

Mientras en el estudio debatían sobre la semifinal del Mundial 2026, José Antonio Neme tomó una posición diferente a la de varios panelistas.

"Yo quiero que la Argentina gane el Mundial. No sé por qué hay una argentinofobia en el mundo", expresó.

El conductor sostuvo que no comprende el rechazo que suele generar el seleccionado argentino y defendió tanto el nivel futbolístico del equipo como distintos aspectos de la cultura del país.

"Son competitivos, juegan bien, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, artística, se come maravilloso y cuando uno va lo tratan súper bien."

Las frases fueron ampliamente compartidas en X, Instagram, TikTok y Facebook, donde miles de usuarios argentinos destacaron el mensaje.

Quién es José Antonio Neme

José Antonio Jorge Neme nació en Santiago de Chile el 14 de marzo de 1981 y es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión chilena.

Su carrera comenzó en Televisión Nacional de Chile (TVN), donde participó como comentarista internacional y luego condujo distintos espacios informativos de Canal 24 Horas.

En 2014 pasó a Mega, canal donde encabezó distintas ediciones de Meganoticias y se consolidó como uno de los principales conductores del magazine Mucho Gusto, uno de los programas matutinos con mayor audiencia del país.

El mensaje que más conmovió a los argentinos

Más allá del fútbol, Neme profundizó su reflexión sobre la realidad argentina.

El periodista aseguró que admira la capacidad de resiliencia de la sociedad argentina frente a las crisis económicas y políticas.

"Este país merece que lo distingan; han soportado cuantos años de robo... y ahí están todavía, dando la pelea."

Finalmente dejó una frase que terminó potenciando la viralización del video: