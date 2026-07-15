Una leyenda inglesa destrozó a los argentinos: “Se hacen los duros pero son unos gatitos”

Argentina e Inglaterra se enfrentan desde las 16hs por las semifinales del Mundial 2026 en Atlanta. En la previa del cotejo, el ex mediocampista de la selección y del Manchester United, Paul Scholes, dijo de los argentinos: “No son hombres duros”.

En un podcast británicos, el ex jugador de 51 años recordó su convivencia con colegas argentinos en Manchester, menospreciándolos: “Se hacen los duros. En realidad son unos gatitos. Todos se adaptan al público”, agregando además que en el vestuario compartió con Tevez, Verón y Heinze, "son unos chicos estupendos, pero no tienen nada de duros”.

Por otro lado, analizó el camino de ambos seleccionados, quienes llegaron de igual forma a las semifinales, “Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy similares. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado tan bien, pero han superado los partidos".

En el mismo podcast, el también ex mediocampista y compañero de Paul en la selección; Nicky Butt, sostuvo que “¡Nos odian!, Esta rivalidad es tan grande como la de Inglaterra contra Alemania”.

Cabe resaltar que Paul Scholes estuvo en los dos últimos enfrentamientos en mundiales ante Argentina, el primero con derrota en octavos de final en Francia 98, y posteriormente en el 1-0 a favor en la fase de grupos en Corea- Japón 2002.

Argentina juega desde las 16hs ante Inglaterra por el segundo boleto a la final del Mundial 2026. El estadounidense Ismail Elfath impartirá justicia en el encuentro donde se conocerá quien se medirá con España en la final del domingo.