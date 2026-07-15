En la previa del esperado duelo de semifinales que enfrenta a la Selección Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, uno de los múltiples condimentos de un partido más que especial envuelve a Lionel Scaloni y parte de su cuerpo técnico. En su trayectoria en la Selección Argentina Sub-20, el DT argentino, Pablo Aimar y Walter Samuel superion lo que es ganarle a los ingleses en el Mundial de la categoría jugado en Malasia.

El 26 de junio de 1997, la Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra por los octavos de final del Mundial de Malasia, que significó más adelante la tercera conquista en la categoría para el conjunto nacional. Los goles de ese partido fueron de Juan Román Riquelme (de penal) y del propio Aimar, que fue la gran figura de ese partido, que también tuvo un positivo ingreso de Scaloni como suplente. Del lado inglés, Jamie Carragher, símbolo del Liverpool hoy devenido en analista de TV, descontó para los ingleses.

Aquella selección juvenil, dirigida por José Pekerman, venía de clasificar segunda en su grupo (detrás de Australia) e Inglaterra había ganado su zona con puntaje ideal. En los papeles era un escollo muy grande en el camino a la defensa del título, sin embargo Argentina consiguió un triunfo clave para la posterior consagración. Aquel día, Samuel jugó los 90 minutos como zaguero, Aimar fue titular y clave en la victoria y Scaloni, habitual suplente, ingresó en el entretiempo.

Este es el único antecedente que el Gringo tiene en su haber ante los británicos, ya que no estuvo dentro de la lista en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, donde sí estuvo Roberto Ayala, otro integrante del CT que eliminó a los Three Lions por penales en tierras galas y sufrió, aunque no jugó, el 0-1 en la ciudad japonesa de Sapporo, partido que sí jugaron Samuel (titular los 90 minutos) y Aimar (ingresó en la segunda parte), por lo que, si bien está el recuerdo positivo del '97, también este partido representa una especie de revancha por aquella derrota que fue clave en la posterior eliminación de la Albiceleste en fase de grupos.