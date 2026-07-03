Este sábado y domingo se cumplirá una nueva presentación del TN Apat y la continuidad del campeonato 2026, cuya sexta fecha se desarrollará en el circuito internacional de Termas de Río Hondo en la norteña Santiago del Estero. Allí esrtarán el rionegrino José Manuel Urcera y el neuquino Juan Cruz Benvenuti, los dos representates de la región que compiten en la Clase 3, categoría que en dicha ocasión presentará 33 máquinas en pista.

El marplatense Benvenuti radicaco en Villa La Angostura, afrontará su segunda competencia en el Turismo Nacional a bordo de un VW Vento GLI del Canning Motorsport, queriendo continuar la adaptación al nuevo conjunto y buscar sus primeros grandes resultados del año.

Benvenuti, que días atrás anunció su baja temporal del campeonato de Turismo Carretera (TC), marcha 34° en la tabla de posiciones con 9 puntos. En su única competencia con su nuevo equipo, problemas de motor el viernes complicaron su desempeño, pero el rendimiento del domingo mostró potencial en carrera que se llevó a cabo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Juan Cruz Benvenuti estarrá corriendo en el TN este fin de semana en Santiago del Estero

"Manu" Urcera

El oriundo de San Antonio Oeste manejará nuevamente el Ford Focus del GR Competición, buscando recuperarse de la opaca labor en la fecha pasada de La Plata y volver a sumar puntos para mantenerse prendido en la batalla. Cumplidas cinco fechas, el rionegrino ex-bicampeón de la especialidad, se encuentra noveno en el campeonato, a 70 unidades del cordobés Facundo Chapur (Honda Civic), el puntero del certamen.

Detrás de Chapur, y completando las principales posiciones del certamen, se ubican Agustín Canapino (Cruze), a 7 puntos; Julián Santero (VW Virtus), a 47; Mauricio Lambiris (Corolla), a 48, y Jonathan Castellano (Cruze), a 55 unidades.

La Clase 3 con Urcera y Benvenuti, recién tendrá su contacto con el trazado el sábado.

Juan Cruz Benvenuti estarrá corriendo en el TN este fin de semana en Santiago del Estero

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