Este fin de semana en el Autódromo de Centenario, se correrá la tercera fecha del Turismo Carretera en Neuquén. La máxima categoría del automovilismo nacional dice presente nuevamente en la provincia, donde el corredor local Juan Cruz Benvenuti dirá presente.

Con un total de 57 pilotos confirmados, ellos la actividad estará comenzando el sábado por la mañana con el primer entrenamiento. Luego tendrán el segundo y a media tarde la clasificación. Como es habitual, las series y la competencia final se desarrollarán el domingo, donde se espera un gran marco de público en el trazado neuquino.

Para el piloto nacido en Villa la Angostura, no fue el inicio de año esperado. En las dos primeras carreras no logró sumar, incluso con abandono en Viedma, que dejó en peligro su continuidad en la categoría.

“Estuvimos trabajando mucho lo que de lo que fue la carrera pasada a esta, desde lo anímico hasta lo deportivo y principalmente lo presupuestario. Son tiempos difíciles para mí porque la suerte no acompaña. No podemos tener los resultados en las últimas carreras “expresó el piloto de 29 años a Grito Sagrado.

Post abandono en Viedma, el piloto neuquino declaró en la transmisión oficial que “No tenía ganas de volver”, por todo lo que le estaba pasando, pero Neuquén es el escenario ideal para quien conoce a la perfección el trazado. “Fue real la duda que no iba a estar en Neuquén, porque se me hace cuesta arriba la parte presupuestaria, no tener resultados, la situación económica del país, lo hace muy difícil. Siempre tengo las ganas de correr y salir adelante, sobre todo en Neuquén que es la que más espero en el año” dijo el piloto, que ganó en el 2020.

“La tristeza del otro día fue por eso, porque sé que tenemos potencial y estar cerca de las marcas, pero suceden distintas cosas que todos los días batallo para poder cambiar, salir adelante, y demostrarle al Juan Cruz que arrancó en el Turismo Carretera que no hay que bajar los brazos y todo tiene recompensa”.

Ahora llego el turno de dar vuelta la página, y con el equipo de Conning Motorsport, intentará volver a los primeros planos “Con la mente fría en la situación que estamos, un buen resultado será estar entre los diez. Quiero volver a ganar ante mi gente, que ya lo hice, y volver hacerlo” señaló.

Será la décima quinta vez que la máxima categoría visita Neuquén. Jonatán Castellano, con la Dodge del Galarza Racing llega como el líder del campeonato con 70 puntos, y Julián Santero con el BMW del Fispa Corse arriba como el último ganador.

Nota completa de Grito Sagrado: